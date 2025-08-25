Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 agosto

Al via c'è una nuova giornata da affrontare. Sarà particolare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Nuovo lunedì in calendario e una nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell'oroscopo del 25 agosto.

ARIETE Una giornata dinamica e piena di vitalità si apre con ottimi influssi astrali che vi sostengono, soprattutto dal pomeriggio in poi. L’energia non vi manca, ma attenzione a non esagerare: qualche oscillazione nell’umore potrebbe emergere in ambito familiare. In amore siete passionali e pronti a vivere il rapporto con intensità, ma cercate di calibrare il vostro entusiasmo affinché sia ben accolto. Sul lavoro, una certa tensione potrebbe nascere con chi ha ruoli di comando: mantenete la calma e scegliete le battaglie giuste. La fortuna vi sorride con piccoli eventi positivi che potrebbero movimentare la giornata in modo piacevole.

TORO L’intuito e la sensibilità sono in primo piano oggi, con un’atmosfera emotiva che vi rende disponibili e presenti, soprattutto in ambito familiare. Siete capaci di cogliere i bisogni degli altri e rispondere con una dolcezza che conquista. In amore, un incontro del passato potrebbe riemergere lasciandovi un po’ spiazzati: fidatevi della vostra intelligenza emotiva per decidere il da farsi. Al lavoro, l’efficienza e la capacità organizzativa sono al massimo, permettendovi di portare a termine quanto lasciato in sospeso. La giornata si conclude con una sensazione di meritato riposo e gratificazione personale.

GEMELLI Il cielo vi sostiene aiutandovi a superare situazioni potenzialmente complicate con diplomazia e tempismo. In famiglia siete in grado di mediare tra diverse esigenze e di trovare soluzioni che accontentano tutti. In amore, il fascino personale è in crescita e le parole giuste vi vengono spontaneamente, favorendo nuovi incontri o rinsaldando rapporti esistenti. Nel lavoro, attenzione a evitare discussioni con chi ha più autorità: è il momento di essere strategici, non impulsivi. La fortuna vi assiste nei piccoli gesti quotidiani ma non forzate troppo la mano: meglio procedere con moderazione.

CANCRO Giornata stimolante, con il Sole che illumina le vostre capacità intellettuali e rafforza i legami familiari attraverso gesti concreti e generosi. Siete al centro dell’attenzione positiva di chi vi circonda e riuscite a dimostrare il vostro affetto con naturalezza. In amore, seguite ciò che sentite senza timori: un sentimento sincero vi guida verso scelte appaganti. Chi è in coppia potrà godere di un momento di perfetta sintonia e romanticismo. Sul lavoro, siete propositivi e disponibili ad aiutare gli altri, ottenendo riconoscimenti impliciti. La fortuna si manifesta sotto forma di serenità condivisa e momenti di benessere.

LEONE La vostra determinazione oggi è accompagnata da una dolcezza che rende più armonioso il vostro modo di agire. Le stelle vi aiutano a mantenere alta l’energia, ma anche a trovare equilibrio tra ambizione e affetti. In amore, è importante comunicare in modo chiaro e rassicurante, lasciando spazio al dialogo per risolvere eventuali incomprensioni. In ambito lavorativo, avete la spinta giusta per portare avanti con successo ciò che altri avevano abbandonato. La fortuna vi accompagna nel saper gestire con grinta e tatto anche le situazioni più complesse.

VERGINE L’atmosfera generale è positiva, anche se qualche imprevisto potrebbe rallentarvi. Il vostro spirito pratico sarà la chiave per riportare ordine e tranquillità. In amore, lasciate entrare aria nuova: nuovi incontri possono sorprendere e aprire a possibilità sincere e promettenti. Chi è già in coppia dovrebbe ritagliarsi momenti esclusivi per rafforzare il legame. Sul lavoro, qualche difficoltà vi spinge a rimandare degli impegni: nulla di grave, recupererete tutto molto presto. La fortuna oggi è più silenziosa, ma si fa sentire nei dettagli che vanno a posto quasi senza sforzo.

BILANCIA Una sensazione di leggerezza pervade la giornata, rendendovi più aperti e dinamici nelle relazioni. Siete particolarmente portati a stringere legami sociali e a ritrovare un equilibrio tra ciò che date e ciò che ricevete. In amore, c’è voglia di intimità e concretezza: smettete di cercare approvazione e focalizzatevi su ciò che conta davvero nella relazione. Sul lavoro, tutto fila liscio: la mente è lucida, l'organizzazione impeccabile. La fortuna vi accompagna nei contatti e nelle scelte rapide, specialmente se legate al quotidiano.

SCORPIONE Il clima generale continua ad essere favorevole e vi permette di sciogliere tensioni passate con un atteggiamento propositivo. La vitalità è alta, anche se non serve strafare: meglio ascoltare il corpo e non spingere troppo sui limiti. In amore, la passione è intensa e coinvolgente sia per chi è in coppia sia per chi è alla ricerca di nuove emozioni. Il lavoro vi scorre tra le mani con naturalezza. La fortuna si manifesta in piccoli piaceri quotidiani e nella capacità di cogliere il meglio da ogni situazione.

SAGITTARIO Un’atmosfera positiva vi rende protagonisti nella cerchia delle vostre relazioni personali e familiari. Siete il punto fermo di chi vi è vicino, pronti ad ascoltare e dare consigli con generosità. In amore, chi è in coppia trova nuove vie di crescita e profondità nel legame; chi è solo avrà ottime occasioni per incontrare qualcuno che lasci il segno. Sul piano lavorativo, un mix di lucidità e visione d’insieme vi permette di fare scelte importanti. La fortuna vi raggiunge nei momenti di condivisione e nelle scelte ispirate.

CAPRICORNO Oggi vi sentite in sintonia con l’ambiente e con voi stessi, grazie a un cielo che vi regala equilibrio e chiarezza. La giornata scorre fluida, dandovi l’opportunità di affrontare questioni pratiche con efficacia. In amore, la comunicazione è il vostro punto di forza: riuscite a creare un dialogo profondo e sincero che rafforza il legame o apre nuove porte. Al lavoro, la situazione è stimolante: nuove occasioni vi portano a mostrare il meglio delle vostre capacità. La fortuna si manifesta nella capacità di cogliere al volo le buone occasioni che arrivano quasi per caso.

ACQUARIO Una giornata che invita alla calma e alla riflessione, nonostante qualche tensione che può nascere in casa o nelle relazioni strette. La chiave è mantenere il vostro approccio conciliante e pratico, evitando di reagire d’impulso. In amore, serve ascolto: fermatevi e fate spazio ai sentimenti dell’altra persona, mettendo da parte le preoccupazioni quotidiane. Sul lavoro, il ritmo può rallentare ma non significa che siete fuori strada: domani sarà il momento giusto per recuperare. La fortuna oggi è più discreta, ma c’è: affidatevi al vostro intuito per non perdere opportunità preziose.