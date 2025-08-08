Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 agosto segno per segno

Ai nastri di partenza una nuova giornata tutta da vivere: sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

oroscopo dell'8 agosto.

ARIETE L’energia oggi è il vostro tratto distintivo: vi sentite vivi, pieni di iniziativa e con il desiderio di fare, muovervi, mettervi alla prova. È un buon momento per canalizzare questo slancio in attività costruttive o sportive, che vi aiutano anche a ritrovare chiarezza mentale. In amore siete intensi, generosi e capaci di grandi slanci emotivi: un nuovo legame potrebbe crescere in fretta. Sul lavoro si aprono possibilità interessanti per esprimere capacità e idee già maturate. La fortuna vi accompagna nei rapporti con gli altri: saprete trovare il giusto equilibrio e ottenere ciò che cercate con intelligenza.

TORO Un clima positivo vi accompagna e vi permette di godere di una giornata serena, in cui sentite che le cose si muovono nella direzione giusta. Vi sentite apprezzati e in grado di esprimere voi stessi con naturalezza. In amore emerge il vostro lato più sensuale e profondo, ma attenzione a non essere troppo gelosi o possessivi. Il lavoro vi sorride, soprattutto se portate avanti progetti personali o idee nate da tempo. La fortuna è dalla vostra parte quando vi aprite agli altri: ascoltare e condividere porta stimoli inattesi.

GEMELLI È una giornata perfetta per fare ordine e prendere decisioni pratiche con lucidità. Sentite il bisogno di costruire con attenzione il vostro futuro, senza fretta ma con metodo. In amore, una nuova passione o un legame che cresce trova terreno fertile per esprimersi in modo equilibrato e coinvolgente. Il lavoro richiede concentrazione ma anche comunicazione efficace, un campo in cui vi muovete con disinvoltura. La fortuna oggi vi aiuta soprattutto nei rapporti familiari: un nodo delicato potrebbe finalmente sciogliersi.

CANCRO Oggi potreste percepire una leggera mancanza di chiarezza o una certa distanza da parte di chi vi sta intorno. È il momento giusto per fare silenzio e osservare: non tutto va capito subito. In amore serve pazienza e comprensione: lasciare spazio alla persona amata porterà presto risultati positivi. Sul lavoro è importante evitare scontri inutili, mantenendo diplomazia e riservatezza. La fortuna si manifesta sotto forma di intuizioni: fidatevi delle vostre percezioni più sottili, anche se non trovano subito conferme.

LEONE La giornata parte con qualche contrasto, ma riuscite a trovare equilibrio restando con i piedi per terra. C’è un forte desiderio di esprimervi e farvi notare, ma non sempre gli altri sono pronti a comprendere ciò che provate. In amore potreste vivere emozioni forti e inattese: lasciatevi trasportare senza perdere il vostro centro. Al lavoro mantenete la vostra eleganza nei modi, evitando discussioni inutili. La fortuna è legata alla vostra capacità di ascoltare i consigli giusti e organizzare i pensieri con lucidità.

VERGINE C'è movimento intorno a voi, e sentite forte il desiderio di agire, cambiare, sperimentare. L’intuito oggi vi guida, soprattutto nelle questioni familiari e nei rapporti stretti: sapete cosa dire e come comportarvi. In amore vi lanciate con slancio, sia che siate in coppia sia che siate alla ricerca di qualcosa di nuovo. La vita professionale è ben supportata: avanzamenti e riconoscimenti sono possibili se vi fate trovare pronti. La fortuna si manifesta attraverso contatti sinceri: la vostra generosità sarà ricompensata.

BILANCIA Le vostre energie oggi sembrano sfasate rispetto a quelle di chi vi circonda, e potreste sentirvi fraintesi. Evitate di forzare situazioni: concedetevi il lusso della lentezza. In amore, se siete single, il desiderio di incontrare nuove persone è forte, ma serve pazienza per trovare affinità profonde. Chi è in coppia può vivere un momento di maggiore complicità, se sa ascoltare senza giudicare. Sul lavoro è possibile qualche imprevisto, ma la vostra lucidità vi salva. La fortuna vi sostiene nelle decisioni pratiche: scegliete con calma e chiarezza.

SCORPIONE Siete nel pieno di una giornata positiva, con una bella armonia tra ciò che sentite e ciò che fate. La vostra presenza è gradita in famiglia e con gli amici, e riuscite a trasmettere calore e sicurezza. In amore siete pronti ad accogliere l’altro con autenticità: chi è in coppia ritrova passione, chi è solo potrebbe incontrare qualcuno di interessante. Sul lavoro vi muovete con intuito e precisione, riuscendo a risolvere problemi pratici con naturalezza. La fortuna è con voi quando agite con coerenza e determinazione.

SAGITTARIO Vi sentite in movimento, curiosi e aperti a nuove prospettive: una giornata che vi invita a esplorare e adattarvi. C’è entusiasmo nei piccoli cambiamenti, anche se qualcosa dentro vi invita a riflettere prima di agire. In amore, c'è spazio per la leggerezza e la scoperta: un incontro recente potrebbe sorprendervi per intensità. Sul lavoro mantenete la calma e non reagite a provocazioni: la vostra forza sta nel saper scegliere quando intervenire. La fortuna si esprime nella possibilità di vivere esperienze nuove e gratificanti.

CAPRICORNO Siete guidati da una bella chiarezza mentale, che vi aiuta a prendere decisioni con serenità. Vi sentite stabili e con i piedi ben piantati per terra, anche se qualche tensione può emergere nei rapporti con gli altri. In amore c'è voglia di apertura e di nuovi stimoli: non chiudetevi in schemi troppo rigidi, lasciate spazio all’imprevisto. Sul lavoro potrebbe essere il momento giusto per fare una pausa e riorganizzarvi. La fortuna si fa sentire quando siete altruisti: piccoli gesti verso gli altri vi porteranno belle sorprese.

ACQUARIO Un cielo brillante vi accompagna e vi dona ispirazione, velocità mentale e una visione originale delle cose. Oggi siete particolarmente convincenti e capaci di ottenere attenzione e ascolto senza fare rumore. In amore vivete un momento di forte connessione emotiva: la complicità vi rende irresistibili. Il lavoro vi stimola e le idee fluiscono con naturalezza, soprattutto se collaborate o lavorate in gruppo. La fortuna si rivela nei dettagli: cogliete i segnali, anche i più sottili, perché oggi vi guidano nella direzione giusta.