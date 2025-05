Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 maggio

Nuova settimana e nuova giornata al via: sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky

Un altro lunedì in calendario: si parte con una nuova settimana ed una nuova giornata tutta da affrontare. Sarà gradevole? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 26 maggio.

La giornata si apre con un’energia solare che vi rende il fulcro delle relazioni sociali e familiari. Il vostro entusiasmo è contagioso e vi permette di rafforzare legami importanti. In amore, potreste trovarvi sorpresi da nuove attenzioni o dedicarvi con dolcezza alla persona cara. Sul lavoro, la mente è lucida e proiettata verso obiettivi ambiziosi che richiedono visione a lungo termine. La fortuna vi sostiene con ottime occasioni da cogliere con prudenza.

L’intuito è particolarmente acuto e la vostra forma è ottimale per affrontare ogni impegno, soprattutto in famiglia. La giornata favorisce il dialogo e l’intesa con i vostri cari. In campo sentimentale, vi mostrate appassionati e coinvolti, anche se con una certa discrezione. Sul lavoro, la razionalità vi aiuta a superare ostacoli e a mantenere l’equilibrio. La fortuna si manifesta attraverso opportunità da sfruttare con spirito d’iniziativa.