Oroscopo del 16 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte per affrontare al meglio una nuova giornata. Sarà positiva? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata da affrontare: sarà ricca di spunti interessanti? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 16 maggio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Marte continua a favorirvi: buone occasioni in vista e rapporti sociali gratificanti. In amore c’è bisogno di chiarezza, nel lavoro servono tatto e diplomazia. Un’intuizione fortunata può far decollare un progetto personale. Affidatevi al vostro istinto, oggi più che mai affidabile.

TORO Concedetevi una pausa e dedicate tempo a voi stessi. L’amore vi premia con intuizioni brillanti e nuovi incontri promettenti. Il lavoro vi sorride, raccogliete i frutti degli sforzi recenti. Una coincidenza favorevole vi aiuta a ritrovare equilibrio interiore e motivazione.

GEMELLI Una giornata dinamica e appagante, con le amicizie che vi regalano belle soddisfazioni. L’amore è vivace e pieno di energia. Sul lavoro arriva il riconoscimento atteso. Una spinta fortunata agevola la realizzazione di un progetto personale. Energia invidiabile, grazie al favore di Marte.

CANCRO Giornata armoniosa nei rapporti sociali. In amore si riaccende un vecchio sentimento. Qualche tensione sul lavoro si risolve con lucidità. Una bella notizia vi coglie di sorpresa. Saturno vi aiuta a vivere con più profondità anche i vostri interessi culturali.

LEONE Il vostro fascino oggi brilla e vi apre molte porte. Condividete passioni artistiche con chi amate. I single potrebbero fare incontri fortunati. Qualche distrazione sul lavoro rallenta i tempi. Meglio rimandare decisioni impulsive e ascoltare un segnale che arriva a sorpresa.

VERGINE Ottima sintonia familiare, grazie alla vostra lucidità e diplomazia. La Luna porta affettività e incontri promettenti. In ambito professionale sapete affrontare ogni compito con entusiasmo. La fortuna è dalla vostra parte, anche nei piccoli gesti quotidiani che si rivelano risolutivi.

BILANCIA Con Marte e la Luna favorevoli, vi sentite in splendida forma. La voglia di agire si sposa con la capacità di scegliere bene. In amore siete pronti a prendere decisioni importanti. Una piccola svolta fortunata rende più scorrevole una situazione rimasta in stallo.

SCORPIONE Una giornata da vivere con calma. In amore è il momento di chiarire. Sul lavoro vi prendete una pausa utile per rivedere le priorità. Una coincidenza inaspettata potrebbe riportare l’attenzione su un progetto lasciato in sospeso. Ascoltate l’intuito, oggi è potente.

SAGITTARIO La Luna vi dà energia e voglia di divertirvi. In amore siete travolgenti e pronti a nuove avventure. Il lavoro vi gratifica. La fortuna è al vostro fianco: un incontro, una proposta o una risposta attesa può sorprendervi piacevolmente.

CAPRICORNO Il lavoro richiede impegno, ma la vostra costanza vi premia. L’amore è solido e ricco di complicità. Una scelta impulsiva potrebbe rivelarsi fortunata se seguite l’istinto. I legami familiari si rafforzano grazie a un gesto che arriva al momento giusto.

ACQUARIO Avete voglia di libertà, ma anche bisogno di relazioni sincere. L’amore vi sorprende con un gesto inatteso. In ambito lavorativo c’è fermento creativo. Fortuna nelle nuove conoscenze: qualcuno che incontrate oggi potrebbe rivelarsi importante nel prossimo futuro.