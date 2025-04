Oroscopo del 29 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata tutta da vivere. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

ARIETE Giornata intensa in cui energia e determinazione vi aiutano a gestire ogni imprevisto, soprattutto in famiglia. In amore conquistate con entusiasmo, mentre sul lavoro è fondamentale mantenere toni pacati. La fortuna vi assiste.

TORO Procedete con fermezza e correttezza, dimostrando equilibrio in ogni ambito. In amore la vostra dedizione si fa apprezzare, mentre nel lavoro la strada è tracciata con chiarezza. La vera fortuna oggi è sentirvi circondati da affetto sincero e armonia familiare duratura.

GEMELLI Vitalità ed entusiasmo vi accompagnano, favorendo sport e attività dinamiche. In amore create una connessione intensa e appagante. Sul lavoro brillate grazie alle vostre doti comunicative. La fortuna è presente, ma occorre attenzione e prudenza negli investimenti e nelle decisioni economiche.

CANCRO Tra alti e bassi, sapete cogliere il meglio della giornata. In amore vivete incontri intensi e coinvolgenti. Al lavoro, lottate per ottenere miglioramenti concreti. La fortuna vi assiste, ma richiede attenzione ai dettagli prima di intraprendere qualsiasi iniziativa importante.

LEONE Siete brillanti e carichi di entusiasmo, trascinando chi vi sta vicino in nuovi progetti. In amore il coinvolgimento è totale. Al lavoro emergono collaborazione e concretezza. La fortuna richiede attenzione: meglio attendere per impegnarsi in investimenti o affari poco chiari.

VERGINE Anche se qualche incertezza può confondervi, vi muovete con energia e determinazione. In amore vivete momenti autentici e appassionati. Al lavoro evitate polemiche inutili e puntate su obiettivi concreti. La fortuna si manifesta nei rapporti sinceri e nelle scelte ponderate.

BILANCIA Oggi in amore potresti chiarire situazioni sospese, rafforzando il legame. Nel lavoro, meglio procedere con calma, rispettando le tue priorità. Un incontro inaspettato o una nuova conoscenza potrebbe rivelarsi fortunata, aprendo interessanti opportunità sia personali sia professionali.

SCORPIONE La giornata si prospetta intensa in amore, meglio gestire le emozioni con equilibrio. Sul lavoro, emergono idee innovative: non tenerle per te. La fortuna potrebbe premiarti nelle attività creative o nei progetti che richiedono originalità e spirito d'iniziativa.

SAGITTARIO Oggi l'amore ti regala leggerezza e belle sorprese: spazio agli incontri. Sul lavoro, l'energia non ti manca per affrontare nuove sfide. La fortuna ti sostiene, soprattutto se hai voglia di rischiare un po’ e puntare su idee originali.

CAPRICORNO Amore più sereno se aprirai il dialogo con sincerità. In ambito lavorativo, il carico è importante, ma porta risultati gratificanti. Fortuna costante, ideale per chi vuole investire tempo ed energie in progetti ambiziosi, costruendo solide basi per il futuro.

ACQUARIO La voglia di libertà influenza le scelte sentimentali: ascoltati senza chiuderti. Lavorativamente, la creatività raggiunge livelli altissimi. Fortuna in crescita grazie a incontri stimolanti, eventi sociali o collaborazioni nate per caso, che possono portarti vantaggi inaspettati.