Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 febbraio segno per segno

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata da affrontare: sarà speciale? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte per vivere una nuova giornata: sarà densa di avvenimenti importanti? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 febbraio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Il team Sole - Plutone vi porta energia nuova e possibilità di iniziative in ogni settore. In famiglia riceverete gratificazioni emotive. La Luna vi rende simpatici e socievoli. Mercurio vi offre incontri e flirt, anche se siete individualisti e non cercate necessariamente una relazione seria. Giornata intensa ma appagante sul lavoro, grazie alla vostra determinazione ed efficienza. Siete sempre pronti a superare le sfide!

TORO Oggi il vostro segno si trova in una posizione sfavorevole nel vostro Zodiaco, ma non temete sfide. Se siete single, è il momento di valorizzare le amicizie più sincere. In amore potreste sentirvi chiusi, ma è solo una fase. Affrontate le sfide più difficili con determinazione, vedrete i risultati presto. Con Urano a vostro favore, potete cogliere ottime opportunità.

GEMELLI Il Sole brilla nel vostro cielo astrologico, portando un desiderio di cambiamento in tutti i settori della vostra vita. Saturno vi osserva severo, ma non vi impedisce di godere della socialità. Mercurio vi sorride, portando una ventata di vitalità e allegria. Siete single? Tranquilli, la vostra natura socievole vi permette di creare nuovi legami senza problemi. Il Sole vi favorisce al lavoro. Fate attenzione alle vostre spese.

CANCRO La Luna benefica porta energia positiva e promette un periodo brillante. Come segno affettivo, vi sentite pronti per nuove opportunità amorose. Saturno vi apre a diversi incontri che potrebbero trasformarsi in legami stabili. Chi svolge un lavoro intellettuale ha una giornata favorevole per agire con velocità e successo, grazie all'inaspettato supporto di Urano. Organizzatevi per gestire con attenzione le vostre finanze e metterle a frutto.

LEONE Il vostro segno zodiacale è influenzato positivamente dalla Luna oggi, ma alcuni pianeti provocano momentaneo nervosismo e alti e bassi umorali. Tuttavia, riuscirete a superare le difficoltà e trarne vantaggio. Essendo un segno indipendente, potreste preferire la solitudine all'accoppiamento forzato. Avrete ottime opportunità professionali.

VERGINE Il generoso Urano porta un'ondata di energia e un forte desiderio di costruire nuove cose. Il Sole vi dona pragmatismo e determinazione, rendendovi risoluti nelle vostre scelte e nelle vostre azioni. Tendete a privilegiare la condivisione e la stabilità, rifuggendo la solitudine e cercando sempre un equilibrio armonioso nelle relazioni. Con costanza e dedizione, i risultati del vostro impegno non tarderanno ad arrivare, supportati dall'influenza combinata della Luna e di Urano.

BILANCIA Vi sentirete pieni di energia e pronti a fare dei cambiamenti positivi nella vostra vita. La vostra natura romantica vi spinge sempre verso la ricerca di una relazione amorevole e appagante. Se siete single, sentirete il bisogno di trovare la vostra anima gemella per sentirvi completi. La combinazione di Sole, Mercurio e Plutone vi darà la spinta necessaria per avere successo nella vostra carriera. Gestite con cura i vostri soldi.

SCORPIONE La vostra giornata si prospetta sotto una stella negativa, ma potrebbe portare nuovi spunti di crescita e cambiamento. La vostra indipendenza vi rende perfetti per godervi la vita da single. Approfittate di questo momento per coltivare le vostre passioni. Valorizzate le opportunità che vi si presentano e investite nel vostro futuro professionale. La vostra energia e competenza vi porteranno ad ottenere successi, soprattutto se appartenete alla terza decade.

SAGITTARIO Oggi è una giornata dinamica e vitale per voi. Plutone e Mercurio vi favoriscono, donandovi energia e determinazione. Se siete single, riflettete se desiderate una relazione stabile oppure preferite godere della vostra libertà. La dualità tra desiderio di stabilità e voglia di avventura caratterizza il vostro segno. Mercurio vi porta fortuna sul lavoro. Avrete opportunità uniche di crescita e successo professionale. Le stelle vi sorridono anche nelle questioni finanziarie.

CAPRICORNO Urano regala vitalità fisica e lucidità mentale, con un tocco di grinta in più. La solitudine non è un problema, la sopportate bene e a volte la cercate. Siete autonomi e riservati, ma curate i vostri affetti in modo discreto. La carriera può decollare, con Saturno e Urano a favore. Usate le giuste chiavi per ottenere successo.

ACQUARIO Il Sole supportato da Mercurio e Plutone, porta una fase di rinnovamento in vari settori. I single affrontano la solitudine con leggerezza, circondati dall'affetto degli amici. Un periodo di nuovi orizzonti si apre nel lavoro. Il supporto di Giove favorisce nuove opportunità professionali. Con impegno e determinazione, si potranno raggiungere gli obiettivi finanziari stabiliti.

PESCI Il vostro segno si trova sotto l'influenza benefica di Nettuno. Saturno e Urano portano cambiamenti positivi e intuizioni illuminanti. Essendo un segno molto sentimentale, potreste percepire la solitudine come un peso. Tuttavia, con Saturno nel vostro segno, la situazione non è così difficile. Le stelle vi favoriscono sul fronte professionale, con Marte e Urano che confermano la vostra bravura. Dopo tanto impegno, finalmente arrivano conferme positive anche sul fronte finanziario.