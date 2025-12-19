K-Way® x Disney, una capsule collection celebra la magia dell’infanzia

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

K-Way® x Disney, la capsule collection in edizione limitata celebra la magia dell’infanzia

Lifestyle sponsorizzato
K-Way®

La collaborazione fra il brand - noto per i suoi design colorati, pratici e giocosi - e il marchio sinonimo di storytelling prende vita attraverso una vibrante palette cromatica di fucsia, azzurro, rosa e blu. Fra i personaggi che decorano l'antivento Le Vrai 4.0 Claude e le T-shirt per adulti e bambini ci sono Topolino, lo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, il Genio di Aladdin e Stitch: il risultato sono gli amati capi iconici impreziositi da un tocco giocoso e sentimentale

ascolta articolo

La spensieratezza dell’infanzia e la magia dei ricordi: sono questi i due universi, accomunati da un valore emozionale condiviso, che si ritrovano uniti nella nuova capsule collection in edizione limitata di K-Way® x Disney.

L’incontro fra storytelling e design

Una collaborazione che nasce dall’incontro tra Disney - marchio sinonimo di storytelling che ha ispirato generazioni con personaggi senza tempo e storie indimenticabili - e K-Way®, brand noto per i suoi design colorati, pratici e giocosi, da sempre parte della vita quotidiana e capaci di evocare nostalgici ricordi d’infanzia. Richiamando quella stessa nostalgia che un adulto prova ricordando la sua prima giacca antivento K- Way® o il suo personaggio Disney preferito, la capsule reinterpreta i capi iconici del brand con un tocco giocoso e sentimentale.

Kway
K-Way®

I protagonisti della capsule collection K-Way® x Disney

Topolino, lo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, il Genio di Aladdin e Stitch, il popolare alieno blu, sono i protagonisti delle grafiche che decorano il parka Le Vrai 4.0 Claude e le T-shirt per adulti e bambini, insieme a molti altri personaggi Disney che continuano a ispirare la fantasia dei più piccoli e a risvegliare dolci ricordi negli adulti. La collezione prende vita attraverso una vibrante palette cromatica di fucsia, azzurro, rosa e blu e la collaborazione - ispirata alle storie e ai personaggi senza tempo di Disney - porta un senso di nostalgia e leggerezza nella vita di tutti i giorni. La capsule K-Way® x Disney è disponibile in una selezione di flagship store K-Way® in Italia, Londra e Francia e online su kway.com.

kway
K-Way®

Lifestyle: Ultime notizie

K-Way® x Disney, una capsule collection celebra la magia dell’infanzia

Lifestyle

La collaborazione fra il brand - noto per i suoi design colorati, pratici e giocosi - e il...

sponsorizzato

Bambini in viaggio, Courmayeur tra sport e relax per tutta la famiglia

Lifestyle

Courmayeur è la meta perfetta per una settimana bianca in famiglia, unendo sport e relax. Il...

6 foto

Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 dicembre segno per segno

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 18 dicembre: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Viaggi, Alpitour lancia un nuovo itinerario: da Milano al Kilimanjaro

Lifestyle

A partire dal 14 luglio fino al 20 ottobre 2026, un nuovo volo Neos collegherà l'aeroporto di...

Lifestyle: I più letti