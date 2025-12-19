K-Way® x Disney, una capsule collection celebra la magia dell’infanzia

La collaborazione fra il brand - noto per i suoi design colorati, pratici e giocosi - e il marchio sinonimo di storytelling prende vita attraverso una vibrante palette cromatica di fucsia, azzurro, rosa e blu. Fra i personaggi che decorano l'antivento Le Vrai 4.0 Claude e le T-shirt per adulti e bambini ci sono Topolino, lo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, il Genio di Aladdin e Stitch: il risultato sono gli amati capi iconici impreziositi da un tocco giocoso e sentimentale

Una collaborazione che nasce dall’incontro tra Disney - marchio sinonimo di storytelling che ha ispirato generazioni con personaggi senza tempo e storie indimenticabili - e K-Way®, brand noto per i suoi design colorati, pratici e giocosi, da sempre parte della vita quotidiana e capaci di evocare nostalgici ricordi d’infanzia. Richiamando quella stessa nostalgia che un adulto prova ricordando la sua prima giacca antivento K- Way® o il suo personaggio Disney preferito, la capsule reinterpreta i capi iconici del brand con un tocco giocoso e sentimentale.

I protagonisti della capsule collection K-Way® x Disney

Topolino, lo Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, il Genio di Aladdin e Stitch, il popolare alieno blu, sono i protagonisti delle grafiche che decorano il parka Le Vrai 4.0 Claude e le T-shirt per adulti e bambini, insieme a molti altri personaggi Disney che continuano a ispirare la fantasia dei più piccoli e a risvegliare dolci ricordi negli adulti. La collezione prende vita attraverso una vibrante palette cromatica di fucsia, azzurro, rosa e blu e la collaborazione - ispirata alle storie e ai personaggi senza tempo di Disney - porta un senso di nostalgia e leggerezza nella vita di tutti i giorni. La capsule K-Way® x Disney è disponibile in una selezione di flagship store K-Way® in Italia, Londra e Francia e online su kway.com.