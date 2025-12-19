Lotto e Superenalotto, estrazione oggi 19 dicembre: numeri fortunati

Introduzione

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Per anni le estrazioni settimanali sono state tre: il martedì, il giovedì e il sabato. La quarta estrazione settimanale, quella del venerdì, è stata introdotta nel luglio del 2023 per tutto l’anno: serviva ad aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna, che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi l'estrazione del venerdì è stata prorogata anche per il 2024 e il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati di oggi, venerdì 19 dicembre, i ritardatari e l'ammontare del jackpot (contenuto in aggiornamento)