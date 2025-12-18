Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 18 dicembre: numeri vincenti

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 18 dicembre.

Quello che devi sapere

Come funziona il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

L'estrazione del 16 dicembre

I numeri vincenti del Lotto del 18 dicembre

Qui di seguito ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 18 dicembre 2025:

 

  • BARI:                72-48-90-14-52
  • CAGLIARI:       11-78-87-47-53
  • FIRENZE:         50-8-32-71-74
  • GENOVA:        20-18-9-76-7
  • MILANO:         13-34-68-7-16
  • NAPOLI:          75-61-50-16-10
  • PALERMO:      32-44-38-16-70
  • ROMA:             13-67-32-44-69
  • TORINO:          45-64-49-37-63
  • VENEZIA:         81-19-30-79-36
  • NAZIONALE:   21-85-89-35-77

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto di giovedì 18 dicembre (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 dicembre sono:

 

 

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

Superenalotto, come funziona e cosa sapere

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto, jackpot e numeri del 18 dicembre (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti il 18 dicembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 28 - 63 - 73 - 77 - 7 - 69

 

Il numero Jolly è: 64

 

Il numero Superstar è: 14

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 18-12-2025: 92.900.000 euro

 

Jackpot del Superenalotto del 19-12-2025: 

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 19 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 136 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 125 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 105 estrazioni)
  • Bari                   46 (manca da 99 estrazioni)
  • Venezia            71 (manca da 94 estrazioni)
  • Genova             73 (manca da 92 estrazioni)
  • Napoli               58 (manca da 89 estrazioni)
  • Torino                88 (manca da 88 estrazioni)
  • Cagliari              19 (manca da 87 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 87 estrazioni)

 

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 105 estrazioni) - 46 (da 99) - 56 (da 64)
  • Cagliari           19 (manca da 87 estrazioni) - 72 (da 83) - 2 (da 80)
  • Firenze           42 (manca da 140 estrazioni) - 65 e 63 (da 72) - 16 (da 59)
  • Genova           73 (manca da 92 estrazioni) - 52 (da 78) - 30 (da 70)
  • Milano            73 (manca da 68 estrazioni) - 50 (da 65) - 36 (da 63)
  • Napoli            58 (manca da 89 estrazioni) - 37 (da 72) - 3 (da 53)
  • Palermo         16 (manca da 70 estrazioni) - 5 (da 68) - 36 (da 60)
  • Roma              6 (manca da 73 estrazioni) - 26 (da 61) - 64 (da 55)
  • Torino              88 (manca da 88 estrazioni) - 89 (da 87) - 57 (da 79)
  • Venezia           71 (manca da 94 estrazioni) - 12 (da 63) - 83 (da 57)
  • Nazionale       59 (manca da 125 estrazioni) - 6 (da 79) - 37 (da 68)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 57 (da 68) - 22 (da 63) - 34 (da 57) - 6 (da 49) - 11 (da 48) - 27 (da 46)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

