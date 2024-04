Oroscopo del 4 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Sarà una giornata da ricordare o una da dimenticare, quella odierna? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa ti riserveranno, per oggi, gli astri? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 4 aprile.

ARIETE Il periodo primaverile porta entusiasmo e dinamismo ai nativi dell'Ariete. Ottima forma fisica e morale, con vibrazioni planetarie favorevoli. In amore, passione e intesa erotica per chi è nato a marzo. Successi nel lavoro e gestione finanziaria con prudente consapevolezza familiare.

TORO Oggi la forma fisica è discreta grazie a Nettuno, protezione contro malattie primaverili per i nati nella terza decade. Venere in Pesci alza l'intelligenza, mentre Plutone causa difficoltà pratiche. Amore da non trascurare per i nati nella seconda decade; lavoro complicato per la prima; attenzione alle finanze per gli acquisti impulsivi.

GEMELLI Una giornata di metà aprile positiva per gemelli e gemelle. Luna e Plutone ammorbidiscono la vostra natura. Salute ottima per la prima decade, attenzione alla dieta se nati nella terza. In amore seduzione e poesia, al lavoro collaborazione e ordine, nei soldi gestione prudente.

CANCRO Venere dona intelligenza in Pesci, Giove garantisce riposo notturno nel Toro. Amore: Saturno rende affettuosa la dolce metà. Lavoro: Sole in Ariete potrebbe creare tensioni, mantenete la calma. Denaro: Prudenza negli acquisti, evitate spese superflue.

LEONE Giornata di benessere con positività solare nell'Ariete. Umorismo coinvolgente, forma fisica discreta nonostante influenze ostili. Amore promettente dal segno amico dell'Ariete. Lavoro richiede attenzione alle emozioni. Attenzione alle spese impulsive, valutate con buon senso.

VERGINE Con Marte in Pesci in angolo ostile, risolvete questioni familiari e pratiche con risolutezza. Nettuno porta negatività in casa, ma la vostra prontezza aiuta a minimizzare i disagi. Urano vi rende socievoli in campo sociale, mentre Venere favorisce una serata romantica. Avete successo nel lavoro grazie alla vostra forza di volontà. Evitate rischi finanziari.

BILANCIA Giornata in crescita con Plutone in Acquario che facilita l'equilibrio emotivo. Saturno governa le Bilance nate dal 2 al 12 ottobre. Amore fortunato con la Luna e Plutone, lavoro richiede aggiustamenti, denaro generoso nelle prime decadi.

SCORPIONE Attraversate una giornata con transiti planetari capricciosi, in particolare con la Luna ostacolata dall’Aquario e il team Giove-Urano nel Toro. Altalene dell’umore e qualche contrattempo potrebbero verificarsi, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Attenzione speciale alla sfera familiare e alla comunicazione in amore. Prestare cura a salute e finanze.

SAGITTARIO Transiti altalenanti con Saturno, Marte, Venere e Nettuno in disarmonia, ma Luna e Plutone supportano dall'Acquario. Amore: Incontri appassionati oggi, ma attenzione a mosse sbagliate. Lavoro: Velocità e efficacia, firmate contratti al mattino. Denaro: Giocate con prudenza, evade illusioni.

CAPRICORNO Pianeti favorevoli in Pesci favoriscono equilibrio emotivo-razionale. Amore: alchimia tra passione e romanticismo, specialmente per chi è nato nella seconda decade del capricorno. Lavoro: sfida coinvolgente con successo garantito. Denaro: tentazioni di rischio, provate con un gratta e vinci.

ACQUARIO Transiti positivi grazie a Plutone, forma fisica vigorosa, attività sportive benefiche. Amore intenso con Venere, cuore palpitante per Acquario della seconda decade. Lavoro efficiente nonostante distrazioni, denaro speso con successo per piaceri personali.

PESCI Nettuno dona forza interiore per affrontare le contrarietà quotidiane e mantenere armonia familiare. Energia conquistatrice per single, serenità per chi è in coppia. Urano favorisce precisione e organizzazione nel lavoro, evitate manie di risparmio inutili.