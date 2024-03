Oroscopo del 13 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Cosa aspettarsi dalla giornata odierna? Lavoro, soldi e amore saranno positivi? Se sei curioso di saperne di più, ecco cosa prevedono gli astri, per il tuo segno, nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa riserveranno, oggi, lavoro, soldi e amore? Se vuoi saperne di più, ecco cosa dicono gli astri per te e per il tuo segno zodiacale nell’oroscopo del 13 marzo.

ARIETE Venere, la dea dell'amore, transita vicino al vostro segno, donandovi freschezza mentale e gioia, soprattutto se nati nella seconda decade. Il Sole, astro simbolico dell'Ariete, vi dona protagonismo, amabilità e lucidità intellettuale. In amore, evitate eccessi passionali oggi. Nel lavoro, sfruttate l'abilità nei computer grazie a Marte nell'amichevole segno dell'Aquario, soprattutto se nati tra il 14 e il 20 aprile. Gestite i risparmi con grinta e lungimiranza, ascoltando consigli competenti sui vostri affari finanziari.

TORO Prospetto transiti positivi: Venere allieta vita familiare e amicale, con possibili visite di parenti dai paesi vicini. In amore, giornata soddisfacente, specialmente per il sesso maschile grazie al Sole nelle imprese sentimentali ed erotiche, soprattutto se nati dal 12 al 18 maggio. Le donne possono conquistare facilmente uomini attraenti, con Saturno come padrino celeste. Urano favorisce una programmazione metodica nel lavoro, specialmente per chi festeggia il compleanno dal 9 al 14 maggio, mentre la Luna nel vostro segno vi dona abilità finanziaria, soprattutto se nati tra il 25 aprile e il 5 maggio, favorendo investimenti immobiliari.

GEMELLI Oggi sarete promotori di iniziative coinvolgenti, unendo vecchi amici e nuove conoscenze grazie alla vivacità di Plutone e Marte nell'amichevole segno dell'Acquario. Nel settore sentimentale, Luna, Giove e Urano promettono scintille, soprattutto per i single, mentre Mercurio vi sostiene nel lavoro, specialmente se nati a maggio e lavorate nel settore delle comunicazioni. Tuttavia, evitate il gioco d'azzardo oggi, poiché Nettuno è ancora sfavorevole.

CANCRO Oggi utilizzerete sia l'intuito che la deduzione logica per trovare soluzioni innovative ai problemi contingenti. La vita familiare è serena con l'arrivo di parenti, mentre l'amore per le coppie stabili è rinforzato da un ritorno di fiamma. Nel lavoro, se siete nel settore dell'immagine, dell'arte o della moda, avrete successo, soprattutto se nati dal 29 giugno al 5 luglio. Fortuna nel gioco grazie alla Luna in Toro, soprattutto per chi è nato nella seconda decade.

LEONE Mercurio porta buonumore e lucidità, ma mantenete prudente ottimismo. Le prime decade beneficiano, mentre la terza decade deve pazientare per iniziative più brillanti. Nel campo amoroso, agite con decisione e non esitate: il sentimento è corrisposto e l'altro aspetta. Sul lavoro, risolvete situazioni in sospeso con determinazione, specialmente nella terza decade. Non rischiate nel gioco d'azzardo a causa di influenze dissonanti dal Toro. Attendete tempi migliori.

VERGINE La giornata procede discretamente nonostante il corruccio di Nettuno, grazie al vostro equilibrio. In amore, la tripletta planetaria nel Toro favorisce la passione fisica. Sul lavoro, non affrontate situazioni troppo grandi per voi, specialmente se nati nella seconda decade. Il tempo risolverà le questioni. In famiglia, gestite le faccende patrimoniali con pazienza e saggezza per risolvere i problemi più velocemente del previsto.

BILANCIA Oggi vi piacerà essere al centro dell'attenzione e partecipare a eventi mondani come mostre e presentazioni. Marte vi offre energia per affrontare varie situazioni con entusiasmo. In amore, trovate armonia completa grazie a Marte in Acquario. Sul lavoro, usate la logica per affrontare prepotenze e ottenere successo. Nel denaro, Mercurio in Ariete vi sfida a provare la fortuna nel gioco, soprattutto se nati a settembre.

SCORPIONE Il progetto dei moti planetari è moderatamente positivo, con Saturno, Nettuno, il Sole e Venere dalla vostra parte, anche se Urano, Giove, Plutone, Marte e la Luna mettono un po' di pepe alla vostra esistenza. In amore, il team Venere-Nettuno nei Pesci vi dona un senso romantico, soprattutto per la prima decade e i recenti inizi di storia per la terza decade. Sul lavoro, date un contributo eccellente alla crescita della vostra azienda, anche se i nati in ottobre possono essere sotto pressione. Nella gestione finanziaria, limitatevi a transazioni minime e spese correnti, evitando eccessi a causa di Giove e Luna imbronciati.

SAGITTARIO Ancora una giornata da affrontare con la negatività di Nettuno e Venere nei Pesci, portando momenti di lieve confusione e lapsus, ma Mercurio in Ariete vi aiuta a resistere agli assalti esterni. In amore, i Sagittario solitari si lanciano in passioni stravaganti, mentre nelle relazioni di lungo corso potrebbe esserci stanchezza, ma l'affettività vi aiuta a superare ogni ostacolo. Sul lavoro, ordinate tempi e ore con attenzione, specialmente se nati tra il 4 e il 9 dicembre, e nel denaro, Mercurio vi promette divertimento e possibili occasioni di vincita al Totocalcio.

CAPRICORNO Oggi il transito luminoso di Saturno vi porta fortuna, donandovi razionalità, adattabilità e senso del limite, soprattutto se nati dal 29 dicembre al 5 gennaio. In amore, la passione prevale, con Venere dai Pesci che rivitalizza il sex appeal, tranne per i nati nella terza decade, che vivono un adattamento alle esigenze del partner grazie a Urano. Sul lavoro, difenderete le vostre prerogative con determinazione, soprattutto se nati dal 16 al 20 gennaio, preferendo la diplomazia ma oggi siete costretti allo scontro diretto. Nel denaro, Luna, Giove, Venere e Urano dal Toro promettono fortuna al gioco. Potete resistere alla tentazione di provarci?

ACQUARIO Oggi, Marte nel vostro segno vi rende socievoli e esuberanti, capaci di divertire familiari, amici e conoscenze. In amore, Venere e Plutone favoriscono la passione, con Marte anche dalla vostra parte. Al lavoro, Mercurio, Saturno e Marte vi aiutano a superare ostacoli con fermezza e lucidità. Tuttavia, nelle spese, siate prudenti a causa delle influenze contrastanti di Giove e della Luna dal Toro, che potrebbero rendervi meno lucidi del solito.

PESCI Oggi, l'Olimpo astrale vi sorride con favore, ma state attenti a non lasciarvi distrarre e a mantenere il self-control. In amore, Plutone e Marte nell'Acquario infondono un clima scanzonato alle relazioni di coppia, mentre Venere nel vostro segno e la presenza di Luna e Giove nel Toro vi donano seduzione e capacità di proporvi. Sul lavoro, concedetevi un momento di relax e restate calmi anche sotto pressione, soprattutto se nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il denaro, siete fortunati e giocare al Lotto potrebbe portarvi benefici, ma ricordatevi di usare principalmente numeri pari, i vostri numeri fortunati.