Oroscopo del giorno: le previsioni del 12 marzo, segno per segno

Sarà una giornata positiva la tua? Lavoro, soldi e amore daranno soddisfazioni o delusioni? Se sei curioso di saperne di più, ecco cosa prevedono gli astri, per il tuo segno, nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Arriverrano buone nuove per quanto riguarda lavoro, soldi e amore o sarà una giornata da dimenticare? Ecco cosa aspettarsi per oggi e cosa dicono gli astri per te e per il tuo segno zodiacale nell’oroscopo del 12 marzo.

ARIETE Giornata briosa e vivace grazie a Marte e Plutone in Acquario che vi danno energia e divertimento. Venere positiva vi aiuta a superare le difficoltà. Vivete l'amore in modo schietto e libero, senza sentimentalismi. Chi è in coppia avrà una giornata serena. Potreste incontrare qualche prepotente in ufficio, ma difenderete sempre i più deboli. Gestite una questione familiare con equilibrio e determinazione.

TORO Con Giove e Urano favorevoli, siete calmi ma tenaci, ambiziosi e concreti. La serenità arriva dopo che risolvete un problema familiare. Attenzione alla salute delle prime vie respiratorie. Venere, Nettuno, Saturno e il Sole vi regalano momenti vivaci e gaudenti. Single: attenzione agli eccessi. Riportate ordine in ufficio, evitando chiacchiere tra colleghi. Concreti nel maneggio del denaro grazie a Giove in angolo benefico.

GEMELLI L'oroscopo di oggi segnala il favore del duo Plutone - Marte per l'Acquario, portando benessere e allegria. Famiglia felice, relazioni gioiose. Avanti con il cuore, la mossa azzeccata sta arrivando. Efficienza e determinazione vi contraddistinguono, successo garantito. Gestione oculata delle finanze, consigli preziosi per investimenti intelligenti. Ambiente di supporto per decisioni sagge.

CANCRO Oggi la Luna vi guarda con malumore dal segno dell'Ariete, ma non tutto è perduto. Urano, Giove, Saturno, Venere e Nettuno vi sostengono e vi incoraggiano a non arrendervi. Avete un intuito sorprendente che vi aiuta a prevedere il futuro con precisione. Saturno vi mette di fronte a decisioni importanti, specialmente se siete nati tra il 5 e il 13 luglio. Preparatevi a superare prove e a prendere una posizione chiara in amore. Con la vostra sensibilità, aiutate un collega in difficoltà sul lavoro e presto diventerà un amico fidato. Fatevi valere senza esitazioni. Evitate investimenti rischiosi con la Luna dissonante. Prendete tempo prima di accettare qualsiasi proposta economica.

LEONE L'oroscopo di oggi prevede una Luna benevola dal segno amico dell’Ariete che influenzerà positivamente il vostro giorno. Le persone della prima decade devono dedicarsi al loro legame con attenzione e generosità, evitando imprese amorose rischiose. Giove, Urano e Plutone potrebbero creare ostacoli. La posizione della Luna vi dona equilibrio e autorevolezza sul lavoro, facendovi apparire più carismatici senza mostrare autoritarismo. La fortuna sorride al Totocalcio per i Leoni. Però, potete anche provare con il gratta e vinci.

VERGINE Un comportamento ambiguo si risolverà, giornata con alti e bassi. Oltre alla sintonia fisica, cercate anche una buona intesa mentale. Attenzione alle distrazioni, soprattutto se lavorate con il denaro. Urano favorisce gestione delle risorse economiche, specialmente per chi è nato nella terza decade.

BILANCIA Con Marte attivo, la giornata si preannuncia dinamica e leggera. In coppia? Comprendete il sostegno del partner nella cura del benessere. Per i nati tra il 23 e il 26 settembre, Plutone aggiunge creatività alla relazione. Single? Avventure colorate e flirt scanzonati potrebbero trasformarsi in amore duraturo. Accettate incarichi con serietà e puntualità, guadagnandovi stima e rispetto. Gestite i vostri guadagni con saggezza, considerando investimenti sicuri e produttivi con consigli esperti.

SCORPIONE L'oroscopo di oggi mostra una leggera stanchezza dovuta all'opposizione di Giove - Urano nel segno del Toro, ma il palcoscenico dei transiti è principalmente favorevole. Saturno, Venere, Sole e Nettuno vi promettono avventure irripetibili, soprattutto se festeggiate il compleanno nella prima decade di novembre. Potrebbero nascere relazioni profonde e durature, basate su una connessione mentale e sentimentale. Venere vi offre autorevolezza sul fronte lavorativo, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 24 e il 29 ottobre. Indipendentemente dal tipo di lavoro che fate, otterrete risultati positivi. Come Scorpione, avete una buona capacità di gestire e far fruttare il denaro. Tuttavia, Plutone potrebbe essere un po' imbronciato, quindi evitate investimenti e rischi eccessivi, soprattutto se siete nati ad ottobre.

SAGITTARIO L’oroscopo giornaliero per i Sagittario vi vede alle prese con alcune piccole complicazioni, ma niente di inarrestabile. Oggi potreste avere qualche difficoltà a comunicare con il partner a causa della vostra tendenza a parlare troppo. Consigliamo di ascoltare di più e parlare di meno per evitare incomprensioni. Se state aspettando una risposta importante per il lavoro, sappiate che avrete successo grazie alla vostra determinazione. È il momento di pianificare un viaggio con il vostro partner e dedicare le risorse necessarie per realizzare questo desiderio.

CAPRICORNO L'energia del transito lunare nell'Ariete potrebbe rendere il vostro giorno un po' agitato, specialmente se siete nati nella seconda e nella terza decade del Capricorno. Oggi l'aspetto fisico e passionale dell'amore sarà predominante, con Nettuno e Marte favorevoli per le scorribande amorose dei nati nella terza decade. La sensibilità e la delicatezza saranno importanti, soprattutto per coloro nati dall'8 al 13 gennaio. La vostra precisione e puntualità vi aiuteranno a superare le sfide lavorative con successo, grazie alle vostre capacità analitiche e logiche. Evitate di rischiare in giochi d'azzardo oggi, aspettate tre o quattro giorni per provare la fortuna in modo più favorevole.

ACQUARIO Oggi, Acquario, sperimentate una freschezza di spirito che illumina il vostro cielo di simpatia. Le amicizie storiche e recenti sono importanti, con un clima sereno in famiglia. Luna e Marte portano entusiasmo e voglia di leggerezza nella vita di coppia. Atteggiamenti scanzonati del partner rendono la dimensione a due effervescente. Aiutando un collega in difficoltà, vi create nuove amicizie e ricevete stima in ufficio. Plutone vi supporta in opportunità economiche, soprattutto se siete nati a gennaio.

PESCI Oggi il vostro segno sarà influenzato da una combinazione planetaria positiva che potrebbe rendervi irrequieti e nervosi. Tuttavia, l'intero olimpo planetario è a vostro favore, consentendovi di superare facilmente le piccole difficoltà. Venere vi porta gioia nell'ambito affettivo, ma evitate leggerezze nei sentimenti profondi e romantici. Pesci favoriti per nuove avventure. Se lavorate con bambini o ragazzi, la Luna in Ariete vi invita ad essere pazienti e comprensivi. Giove dal segno del Toro vi spinge a osare, soprattutto al gioco. Il Superenalotto potrebbe portarvi fortuna, specialmente se siete nati nella seconda decade.