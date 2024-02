Oroscopo del 12 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 febbraio.

I transiti di febbraio sono positivi per gli Arieti: Sole e Plutone vi regalano salute, lucidità e energia. Marte e Venere del Capricorno vi invitano alla prudenza in amore, ma la Luna Pesci vi aiuterà a prendere la decisione giusta. Al lavoro, Plutone vi assicura successo futuro e nel denaro siate prudenti per l'influenza del Capricorno.

Transiti leggeri, senza ostacoli. Solo pianeti in angolo dissonante in Aquario portano momentanea apatia, specialmente per la seconda decade. Attenti all'eccesso di cibo e piacere. In amore, comprendete il vostro partner, soprattutto se compleanni dal 21 al 24 aprile. Successo per single. Al lavoro, Venere nel Capricorno offre chiarezza prima di agire. Riflettete prima di agire. Buoni rapporti familiari grazie a Giove per chi è nato ad aprile.

Oggi, l'Aquario vive un quadro astrale positivo. Plutone e Mercurio portano vitalità, charme e intelligenza, mentre Giove e Urano sono presenti nel Toro. La vita familiare riserva piacevoli sorprese. In amore, il calore erotico è favorito da Plutone e Mercurio. Sul lavoro, concentratevi sugli obiettivi e non fatevi distrarre da chiacchiere inutili. Per quanto riguarda il denaro, potreste provare la vostra fortuna al gioco.

Prospetto dei transiti planetari altalenante. Venere imbronciata per terza decade, ma carattere indomabile supera attacchi. Controllate rapporti familiari alti e bassi. Avverso Marte, resistete. Team Urano - Nettuno vi offre spirito d’iniziativa per progetto affettivo. Urano vi dà energia per mettere a posto chi vi ha seccato. Siete il mite Cancro! Non tentate fortuna al gioco oggi. Mossa giusta nei prossimi giorni.

La fortuna familiare è il fulcro della vostra giornata, con una nuova sistemazione planetaria che rende la vostra casa il centro degli affetti stabili della famiglia. Nonostante Urano, Plutone e il Sole, respirerete gioia e benessere. L'amore è ricambiato con affetto e calore umano, mentre la generosità nel lavoro e le buone scelte finanziarie porteranno benessere materiale.

Oggi, l'iniziativa promettente che guidate in un gruppo di amici dà vita alla vostra realtà attuale. I rapporti amichevoli sono la vostra più grande ricchezza e l'energia creativa si concentra su di essi. Marte e Urano vi supportano, rendendovi attivi e determinati. Un dono affettivo significativo illumina il vostro cammino, forse la nascita di un figlio o di un nipote. Un promettente rapporto professionale si consolida, soprattutto se avete scelto di lavorare in modo indipendente. Evitate di giocare d'azzardo, poiché ci sono influenze negative da parte dei pianeti in Pesci. Fate attenzione se gestite patrimoni e rendite.

Sentirete un rinnovamento grazie a Nettuno, che porta una rivoluzione esistenziale. Utilizzerete le vostre capacità logico-analitiche per realizzare questa trasformazione. Un prossimo viaggio vi aprirà nuovi orizzonti. In amore, il Sole, Mercurio e Plutone favoriranno il successo delle imprese, ma non trascurate la famiglia.

Oggi, con Venere nel vostro amico Capricorno, sviluppate una nuova visione della realtà, aprendovi a una comprensione più ampia del mondo. In amore, vi sentite protagonista, ma fate attenzione a non dominare gli altri inconsciamente. Nel lavoro, avrete successo grazie a Saturno e Nettuno. Nelle finanze, siate prudenti e non basatevi solo sull'intuito. Oggi, con Venere nel vostro segno, osservate realtà con nuovi occhi. Indispensabile la comprensione, dominare gli altri può causare problemi. Collaborazione professionale porta successo. Gestite guadagni con decisione, evitate rischi eccessivi.

Plutone in ottimo aspetto col vostro segno e dall'Aquario, amico del vostro segno. Pimpanti, briosi, positivamente aggressivi. Il team Saturno - Nettuno ostacola ancora, ma il cielo è benevolo: Sole, Mercurio, Venere e Marte vi inviano benessere, lucidità, vitalità e empatia. Diffidate di un amico sportivo per evitare situazioni imbarazzanti. Splendido splendente Mercurio vi ricorda che l'amore è altruistico e generoso, non narcisistico. Marte vi rende determinati in ufficio, pronti a risolvere eventuali problemi. Tenete duro nelle finanze, evitate acquisti d'impulso.

Oggi i Capricorno possono godere dei benefici dei pianeti più importanti, come Venere. La sensibilità e l'intuito vi aiutano in ogni campo. L'amore è favorito da Giove, Urano, Nettuno, Saturno, Venere e Marte. Il lavoro ha successo grazie a Saturno, soprattutto per quelli nati a dicembre. Venite apprezzati e corteggiati. Saturno vi aiuta a raggiungere le vostre ambizioni, con il supporto dei Pesci. Economicamente, potete permettervi acquisti importanti grazie a Giove e Urano.

Grazie alle benefiche influenze di Sole, Venere, Giove, Saturno, Mercurio e Nettuno, questa giornata si prospetta piena di successi. Oggi preferirete la tranquillità familiare, invitando amici a casa vostra. L'amore sarà intenso e appagante, soprattutto per coloro nati dal 21 al 25 gennaio. Nel lavoro, il vostro talento brilla grazie all'aiuto di Nettuno, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 15 al 18 febbraio. A livello finanziario, avete ottime opportunità per tentare la fortuna al gioco, grazie a Plutone e Mercurio.

Oggi i Pesci ritroveranno la calma e il piacere di socializzare, evitando così possibili malintesi con una persona vicina. L'oroscopo giornaliero prevede una configurazione astrale positiva, senza nessun pianeta contrario, suggerendo di essere meno esigenti in famiglia e di accettare che la perfezione non esiste. Ecco i punti focali per il segno del Pesci: ottima occasione di crescita professionale grazie a Nettuno e Saturno nei Pesci. Momento romantico con necessità di comunicazione intima. Proposta di investimento immobiliare allettante.