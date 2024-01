Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 gennaio.

Continua l'importante evento astrologico del periodo, la congiunzione tra il Sole e Plutone nel segno alleato dell'Acquario. In famiglia, è necessario trovare un accordo tra due persone che non sono in sintonia, soprattutto se siete dell'Ariete nella prima decade. Controllate la vostra salute a causa dell'opposizione di Venere, specialmente se siete nati ad aprile. In amore, adattatevi alla fase attuale senza ambizioni e cercate l'intesa perfetta, soprattutto se compite gli anni dal 9 al 14 aprile. Moderazione nel lavoro e cercate persone fidate. Numeri fortunati per il Superenalotto: 3, 25, 70, 11, 5 e 7.

La buona salute e la fermezza di carattere dominano la giornata. Venere nel Capricorno porta influssi positivi, soprattutto per chi festeggia il compleanno dal 25 al 30 aprile. Nettuno nei Pesci aggiunge fascino e bellezza specialmente per chi è nato nella terza decade. In amore, cercate la stabilità e non lasciatevi influenzare da sentimentalismi. Nel lavoro, la strada è spianata ma richiede pazienza, soprattutto per chi lavora come libero professionista. I numeri fortunati sono otto, quaranta, venti e dodici.

Oggi, un'iniezione di fascino vi accompagnerà in ogni situazione. Buone notizie dal cielo con la congiunzione di Plutone e il Sole per voi nati dal 21 al 25 maggio. In amore, razionalità e pulizia dei sentimenti, soprattutto per i Pesci nati a giugno. Al lavoro, prendete tempo per una scelta importante, soprattutto se nati nella terza decade dei Gemelli. Numeri propizi: 9, 7, 30, 59, 21.

Nettuno continua a sorridervi! Sensibilità combinata all’audacia, un pizzico di fortuna che accompagna la voglia di cambiare. In amore, affrontate con diplomazia ostacoli sul vostro cammino. Rapporti lavorativi richiedono comprensione. Mettete a frutto l’esperienza e procedete senza paura. Numeri fortunati: 40, 10, 24, 36, 60.

La congiunzione tra Plutone e il Sole influisce su coloro nati dal 24 al 27 luglio. In famiglia, la calma è più efficace dell'eccesso di emozioni. La Luna in Bilancia aiuta a trovare soluzioni per una questione finanziaria. In amore, i social media offrono possibilità. Nel lavoro, programmazione e determinazione sono fondamentali. Venere, Nettuno e Marte aiutano a raggiungere gli obiettivi per chi festeggia il compleanno dal 18 al 22 agosto. Numeri fortunati: 31, 9, 27, 5 e 3.

L'atteso incontro tra Marte, Mercurio e Venere nel fedele segno del Capricorno ha un impatto rivoluzionario: coraggio e iniziative vincenti si fanno strada. Salute, bellezza e umore sono al top, permettendovi di puntare in alto. In famiglia, sarete il punto di riferimento per consigli e confidenze. Grazie alla positività di Venere, Mercurio e Marte nel Capricorno, godrete di una giornata molto appagante sul fronte affettivo. Mostrate intraprendenza e non tiratevi indietro di fronte a nuove conoscenze. Siate orgogliosi della vostra disciplina e concretezza, che diventano un modello per i colleghi pigri. Non osate spendere e mantenete la vostra predilezione per il risparmio, nonostante le riserve a disposizione.

Oggi è importante ritrovare l'armonia con i parenti, dopo un periodo di allontanamento. Il team Venere-Mercurio-Marte può portare stimoli contrastanti, ma la vostra fermezza razionale e il vostro spirito conciliatore vi aiuteranno a risolvere le situazioni. La vostra salute è discreta, ma cercate di non esagerare e di prevenire i malanni di stagione. In amore, lasciate spazio alle opinioni del partner senza farvi irretire da questioni di principio. I nati a settembre godranno di un periodo fortunato in amore. Sul lavoro, chiedete rispetto dei tempi e dei modi, sempre accertandovi di avere ragioni valide. Se festeggiate il compleanno dal 9 al 17 ottobre, saranno evidenti le vostre capacità. Per quanto riguarda il denaro, i numeri magici per eventuali giocate sono 1, 50, 11, 31 e 70.

Oggi, un gruppo di astri positivi migliora la vostra giornata. L'influenza di Mercurio, Marte e Venere nel segno del Capricorno favoriscono la vostra forma fisica, salute, bellezza e capacità di adattamento. Saturno in Pesci dona intuito e intelligenza. Nel caso di incontri romantici, fate il primo passo senza timori. Ottenete apprezzamenti sul lavoro, soprattutto i nati a novembre. I numeri fortunati sono 4, 20, 12, 10.

Grazie Luna e segno amico Bilancia, i nati in dicembre vivranno momenti esaltanti. Ottima forma fisica che spinge a fare sport. Nella famiglia guadagnate stima e affetto. Compleanni nella terza decade generano istinto sociale per nuove amicizie. Amore ed esperienze avventurose per primi e terzi decadi. Lavoro: realizzazioni per liberi professionisti, attività pubbliche e transazioni economiche. Plutone e Sole donano velocità ed efficienza. Numeri fortunati: 9, 70, 30, 5.

L'influenza positiva dei pianeti nel Toro, con particolare attenzione a Giove, Venere, Marte e Mercurio, porta una grande energia vitale e il desiderio di piacere. Nonostante la vostra riservatezza, potreste sentire il bisogno di mostrare la vostra bellezza e armonia. Questo prevale soprattutto per chi è nato tra il 7 e il 12 gennaio. In amore, avrete un'intesa affettiva eccezionale e potrete esprimere liberamente i vostri sentimenti al partner. Nel lavoro, siate fiduciosi perché una richiesta potrebbe essere soddisfatta, soprattutto per chi è nato nelle prime due decadi. La terza decade dovrà attendere, ma avrà successi futuri più significativi. Per quanto riguarda il denaro, i numeri fortunati potrebbero essere il 4, il 6, il 20, il 60 e il 36.

Una rara e fortunata congiunzione tra Sole e Plutone nel segno dell'Acquario porta gioia e miglioramenti nelle relazioni interpersonali. Momento armonioso in serata con Marte e Venere dal vicino Capricorno. Ottima posizione lunare favorisce risultati rapidi nel settore comunicazione e trasmissione delle informazioni. Numeri fortunati per l'Acquario: 11, 7, 21, 19.

Grazie alla positiva congiunzione tra il Sole e Plutone nell'Acquario, siete in ottima forma. Buoni rapporti con vecchi e nuovi amici. Venere, Mercurio e Marte vi donano una salute eccellente. Il team Urano - Nettuno vi protegge se siete nati dal giorno 8 al 19 di marzo. Iniziate a programmare con il partner progetti importanti come la convivenza o il matrimonio. I single di febbraio sentono il desiderio di mettersi alla prova, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Le posizioni planetarie vi favorevoli per sfondare. I numeri fortunati per i Pesci sono il quattro, il dodici, l'otto e il quarantotto.