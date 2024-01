Oroscopo del 22 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 gennaio.

Cogliete i risultati del vostro impegno sociale, vivendo un'atmosfera di euforia oggi. Plutone vi regala una grande voglia di vivere, specialmente se siete nati nella prima decade. Saturno vi porta un punto di partenza per una relazione, mentre Venere in Sagittario vi infonde passione. Sul lavoro, avete un bilancio positivo e risolvete questioni finanziarie grazie all'energia di Urano e Plutone.

Giove e Urano vi danno grandi soddisfazioni, ma Plutone e il Sole in Aquario potrebbero causare nervosismo e cali di energia, soprattutto per la prima decade. Tuttavia, domani Venere entrerà in Capricorno, portando positività. Non fate troppo caso agli imprevisti di oggi. In amore, coltivate l'aspetto romantico. Se siete single, non preoccupatevi se una persona sembra latitante, presto cambierà atteggiamento. Al lavoro, siate astuti e non polemici con i capi. Risolvete dubbi finanziari grazie alle vostre competenze. Giove e Saturno vi supporteranno.

Giornata di fine gennaio, con Luna nel segno che vi rende teneri e gentili. È importante evitare errori grazie a influenze negative di Saturno, Nettuno e Venere. Ampliate le possibilità d'azione grazie a Plutone e al Sole in Aquario. Vita sociale favorevole e soddisfazioni dai bimbi piccoli, specialmente se nati a maggio. In amore, superate la timidezza e inviate un segnale significativo. Al lavoro, il vostro capo è soddisfatto delle vostre abilità e capacità di relazione. È possibile mettere da parte dei risparmi e i Gemelli che festeggiano il compleanno tra il 21 e il 25 maggio sono particolarmente fortunati.

Posizionamento favorevole di Saturno in Pesci apporta gioia e risoluzione di problemi recenti, specialmente per coloro nati nella prima decade. Possibilità di frequentare eventi culturali e mondani che porteranno entusiasmo. Amicizie affettive giocano un ruolo importante. Amore magico con corrispondenza desiderata e intuizioni confermate. Successo lavorativo con impegno e riconoscimenti finanziari, soprattutto per la seconda decade. Opportunità di vincere al gioco con l'aiuto di Giove e Urano, in particolare per coloro nati nella seconda e terza decade.

La Luna nel segno amico dei Gemelli vi regala un corpo in forma e una mente lucida. L'intuizione è eccezionale, vi rende premonitori e capaci di indovinare le mosse dei vostri amici. Momenti di calo vengono prontamente rientrati grazie a un clima di gioia. In amore, una nuova passione fiorisce grazie a Venere. Il lavoro va bene, aspettate i risultati straordinari. Seguite l'intuito anche nelle finanze.

Pianeti favorevoli, donando benessere fisico-mentale. Evitate i classici malanni per i nati dal 25 al 31 agosto. Ottime amicizie, rinforzate relazioni durature. In amore, consolidamento dei sentimenti per conservatori, incontri interessanti per i single, soprattutto tra il 12 e il 17 settembre. Successo nel lavoro grazie a Urano. Possibilità di dedicare risparmi a desideri personali, specialmente per chi è nato ad agosto.

Oggi, Sole, Plutone e Venere influenzano il vostro segno, promuovendo la socialità, le nuove passioni e l'amore duraturo. Il clima familiare è sereno e rilassato, gestito con facilità. Nuove conoscenze si uniscono a interessi comuni. In amore, Plutone porta forza e sensualità, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Sul lavoro, arriveranno riconoscimenti superiori alle aspettative, soprattutto per coloro nati a settembre. In attesa di un compenso extra? Arriverà presto, grazie all'influenza positiva di Plutone e Luna.

La razionalità frenante vi limita nelle vostre azioni. Sole e Plutone in Aquario creano stati d'animo controsenso, ma non necessariamente negativi. I rapporti amichevoli attraversano una fase di transizione di poco entusiasmo, breve. Per le coppie e i cuori solitari dello Scorpione, progetti di ampio respiro in amore sono emozionanti. Momentanea stanchezza al lavoro, ma l'efficienza non ne risente. Mercurio nel Capricorno offre opportunità di investimento allettanti. Tesaurizzate i frutti del duro lavoro.

Oggi il Sole e Plutone si uniscono positivamente, portando ottimi auspici per il vostro segno. Godrete di buoni rapporti con gli amici e legami familiari saldi. In amore, una passione travolgente fiorisce, mentre le coppie vivono momenti intensi. Sul lavoro, avete ottenuto successi e ora potete puntare a nuovi obiettivi. I risultati economici sono soddisfacenti e potrete pensare a come investirli con l'aiuto di un amico specializzato.

Con la congiunzione di Plutone e Sole in Aquario, sentirai uno slancio espansivo. Ritrovi vecchie amicizie e mostri il tuo temperamento autorevole nell'educazione dei figli. In amore, grazie a Marte nel tuo segno, hai consapevolezza e stabilità, superando altre relazioni. Nel lavoro consolidi i risultati ottenuti, mentre al gioco hai alte possibilità di fortuna.

Favoriti i vecchi amici lontani, in particolare quelli all'estero. I genitori sono incoraggiati a dialogare positivamente con i figli per rafforzare il rapporto. Plutone ed il Sole regalano all'Acquario una fase di grandi soddisfazioni emotive. In amore, le coppie stabilite condividono idee e pensieri. I single si aprono ad una nuova energia grazie ad un incontro inaspettato. Il lavoro dà frutti e si gode la soddisfazione professionale. Attenzione alle questioni finanziarie e agli affari.

Marte e Mercurio nel Capricorno portano sostegno, soprattutto per la seconda decade. Buoni rapporti con amici vecchi e nuovi. Nettuno nel vostro segno porta stimoli vitali, soprattutto per la terza decade. Amori intensi per chi è più maturo, passione per i giovani. Plutone e Sole rendono il vostro segno romantico, lasciatevi coinvolgere. La carriera porta frutti, soprattutto dal 9 al 15 marzo. Intuizioni favoriscono il gioco del lotto, oggi potrebbe essere la volta buona.