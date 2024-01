Oroscopo della settimana, le previsioni fino al 7 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dall'1 al 7 gennaio.

Il 2024 vi riserva un anno stimolante su misura per la vostra intraprendenza. I favori celesti vi sosterranno nel perseguimento del vostro obiettivo di primeggiare. L'amore sarà vivace grazie a Venere nel Sagittario, ma alcuni progetti richiederanno pazienza. Nel lavoro, dedicatevi alla gastronomia per festeggiare l'inizio dell'anno, con l'ispirazione di Jean Anthelme Brillat Savarin. Le opportunità finanziarie saranno favorevoli grazie a Giove e Saturno nei segni limitrofi al vostro.

Durante queste festività, avrete l'opportunità di festeggiare come desiderate e con le persone a cui tenete. Se il Natale non è andato come sperato, non preoccupatevi, questa settimana porterà ancora festività. Recupererete le energie e ricomincerete con grinta e determinazione. In amore, state riflettendo e pianificando, ma ciò non influisce sulla relazione. Nel lavoro, concentratevi su ciò che è essenziale, mentre le decisioni e azioni precise si stanno formando dentro di voi. Per quanto riguarda il denaro, per ora ci saranno solo spese, ma presto si ristabiliranno.

Questa settimana potrebbe iniziare con una fiacca per i Gemelli, ma la ripresa è dietro l'angolo. Dialoghi confusi e emozioni in tumulto renderanno difficile il benvenuto al nuovo anno. Nel lavoro, impegnatevi al massimo anche se desiderate riposo. Le spese sono una costante, resistete e attendete che la fortuna si muova a vostro favore.

Settimana variegata, divertimento, festa, riflessione, tempo per interessi personali, benessere ed estetica. Capodanno ed Epifania al top! Scocciati da impegni non graditi, richieste fuori luogo e proteste familiari. Amore: conferma, fiducia, progetti duraturi. Lavoro: idee, progetti, pianificazione. Denaro: investimenti, idee preziose, successo finanziario.

Una settimana di emozioni positive, con fiducia, entusiasmo e ottimismo. Divertimento, viaggi e nuove conoscenze. Curiosità, felicità e gioia di vivere. Capodanno soddisfacente, solo l'Epifania potrebbe portare fastidi. Amore: cielo ideale per sentimenti e passione. Incontri interessanti per i single, coccolate il partner se siete in coppia. Lavoro: momenti soddisfacenti con energia e impegno al top. Denaro: buone idee e fortuna per le finanze.

Deporrete pensieri negativi e vi concentrerete su voi stessi, progetti, divertimento e riposo. Cercate di evitare discussioni familiari. A volte basta volere per essere sereni. In amore, fidatevi del partner. Altrimenti, riflettete su voi stessi. Al lavoro, siate precisi e affidabili, evitate parole pungenti. Cautela nei soldi, controllate contratti e scadenze.

Un inizio di anno favoloso vi aspetta: allegri, socievolissimi e grintosi. La settimana si prospetta positiva grazie al vostro entusiasmo e disponibilità. Organizzate momenti simpatici, godendo di buona energia fisica. In amore, festeggiate e regalatevi qualcosa di speciale. Se necessario, cambiate ciò che non vi piace. Sul lavoro, darete il massimo anche durante le festività, sfruttando il dialogo e la comunicazione. La Dea Bendata potrebbe farvi una visita, portando buone notizie finanziarie.

Una settimana da dedicare a voi stessi e alla vostra vita. Riflessioni e strategie per raggiungere i vostri obiettivi. Momenti ideali per riposare, divertirvi con amici e prepararvi per il nuovo anno. In amore, compagnia serena con possibilità di passione alla fine della settimana. Professioni creative ben supportate, mentre le finanze potrebbero risentirne.

n questa settimana dinamica e appassionante, troverete occasioni per divertirvi e ricaricare le energie. Risolvete problemi in sospeso e dimostrate interesse verso le questioni irrisolte. In amore, esprimete apertamente la vostra dolcezza. Al lavoro, motivate collaboratori e colleghi con il vostro entusiasmo. Riflettete attentamente sulle scelte finanziarie.

Feste e festeggiamenti vi attendono, ma desiderate anche momenti di calma. Capricorno, invece, brinda in lungo grazie alla settimana di festività. Ogni carattere riceverà ciò di cui ha bisogno. Amore: progetti impegnativi richiedono pazienza. Lavoro: anche nei giorni liberi, prendete nota delle idee. Denaro: gestione attenta e prudente, ma senza entrate nuove.

Questa settimana, le stelle vi regaleranno comunicativa, allegria, ottimismo, benessere, soddisfazione ed entusiasmo. Nonostante ciò, attenzione a un imprevisto familiare verso il weekend. In amore, la passione brilla fino al weekend, mentre al lavoro sarete l'anima del gruppo. Con l'inizio dell'anno, cercate di migliorare le finanze con idee indovinate e forse anche con opportunità di investimento o guadagno.

Girone festeggiamenti conclusivo! Qualcuno è di cattivo umore, peso gravante. La settimana inizia con nervosismo. Tenete duro. Week end grintoso e risolutivo. Epifania: caramelle e ispirazioni, cattive intenzioni confermate. Amore: affrontate dubbi con coraggio. Lavoro: distratti e poco motivati, occhi aperti. Soldi in uscita, flussi in entrata mancano. Stare bene è prioritario. Attenzione ai documenti firmati.