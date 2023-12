Oroscopo gennaio 2024, previsioni e consigli per tutti i segni

La novità del 2024 è l'entrata di Plutone nell'Acquario, portando un profondo cambiamento per i nativi dell'Ariete. Marte fornisce energia e grinta, ma attenzione alla collera. Venere favorisce l'amore, anche se dal 24 la passione potrebbe prevalere sul romanticismo. Mercurio protegge il lavoro, ma attenzione alle sviste dopo il 14. In ambito finanziario, cautela e ponderazione sono consigliate.

Il vostro 2024 inizia con auspici favorevoli, accelerate il ritmo! Fortuna, opportunità e determinazione per voi. Le stelle vi supportano in amore e lavoro. Marte ed Ercole vi rendono audaci e magnetici, Venere dispensa armonia amorosa. Concentratevi dal 14 al 29 gennaio per il lavoro. Buon momento per investire e chiedere aumenti.

Nel 2024, i Gemelli vedranno un progressivo miglioramento. Plutone segna un punto di svolta favorevole, accelerando gradualmente la vostra vita. Nettuno crea dissonanze sulla terza decade, rendendovi sensibili alle lusinghe. Siate vigili. Siete confusi sugli obiettivi, ma Marte causa irritabilità. Saturno appesantisce la prima decade, lasciando emergere disillusioni. Venere crea tensioni nell'amore, Mercurio richiede concentrazione al lavoro. Le preoccupazioni finanziarie diminuiscono, ma non cercate grandi opportunità. Siate pazienti.

Rinnovamento totale per amici del Cancro, energia e mete irraggiungibili. Dissonanza di Plutone finita, nuovi ritmi. Decadi rinnovano, costruiscono, ricominciano. Tranquillità e costruttività per seconda decade. Passione e instabilità amorosa, attenzione alla gelosia. Delicatezza per prima decade. Scarsa motivazione al lavoro, attenzione a non attirare l'attenzione. Stabilità finanziaria, ma attenzione alle spese e affari rischiosi.

Questo mese e il precedente offrono una pausa piacevole rispetto al passato, portando speranze per un anno migliore. La vostra voce ruggisce con potenza, affrontando situazioni spinose. Le sfide vi spingono a dare il meglio. Urano mette in discussione ciò che avete costruito, considerate se ne vale la pena. Giove invita a sfuggire allo stress con eccessi. Marte e Venere illuminano le relazioni, con momenti intensi e intriganti. Nel lavoro, la prima parte del mese è produttiva. Denaro: tentate la fortuna prima del 23 gennaio.

Gennaio porta crescita in tutti i settori per i nativi della Vergine. Giove, Marte e Venere offrono supporto durante il mese. Nonostante l'opposizione di Saturno rischi di influire sull'umore, avrete successo nei vostri progetti. La seconda decade gode del supporto di Urano, senza ostacoli. Nella terza decade, Nettuno porta dissonanza, ma Plutone motiva al raggiungimento degli obiettivi. In amore, incertezze fino al 23 gennaio. Nel lavoro, il periodo più produttivo è la seconda parte del mese. Finanze altalenanti, meglio aspettare dopo il 14 gennaio per progetti importanti.

L'anno della Bilancia sarà di rinascita. Ora smetterete di dubitare di tutto, per voi arriva una nuova era di fiducia grazie a Plutone. Marte vi darà forza, assertività e la capacità di dire di no. Dal 14 gennaio, la vitalità avrà una leggera diminuzione. Gli amici della seconda decade saranno più liberi ma mancheranno di visione lungimirante. I nativi degli ultimi due giorni sentiranno ancora gli ostacoli che li fermano. Marte fortificherà le relazioni e i sensi. Fino al 23 anche Venere porterà gratificazione affettiva. Dopo il 13 darete il massimo, ma dal 14 Mercurio consiglia di essere accurati. Dal 21 sarete un punto di riferimento. Investite durante la buona posizione di Venere finché la prudenza è fondamentale. Dopo il 14 potreste spendere troppo. Moderazione sempre.

Per gli Scorpioni, il 2024 porta nuove opportunità che si manifestano dalla tarda primavera. A gennaio, gli aspetti planetari veloci renderanno protagonisti e rivitalizzeranno le giornate. Giove e Urano creano dissonanze per i nativi delle prime e seconde decadi, causando distrazione e pessimismo. In amore, Marte rende l'inizio dell'anno appassionato e opportuno per agire. Venere offre suggerimenti romantici alla terza decade. Sul lavoro, Mercurio favorisce la prima e seconda decade, mentre la terza decade è favorita nelle restanti giornate del mese. Il denaro presenta maggiore stabilità e meno paura per il futuro, ma è importante procedere con cautela.

Carissimi del Sagittario, il nuovo anno inizia con Marte nel vostro segno, donandovi coraggio e voglia di esplorare. I pianeti veloci seguiranno il ritmo della vostra vita e umore. La novità del 2024 è Plutone in segno amico, offrendo prospettive per chi è nato all'inizio del segno. Nettuno può confondere chi è nato alla fine della terza decade, state attenti alle persone non sincere. L'anno inizia con Marte e Venere nel vostro segno, promuovendo passione ed erotismo. Venere è favorevole per la prima e seconda decade di gennaio. Il periodo più proficuo è dal 1° al 13 gennaio, con Mercurio favorevole al vostro segno. Il dinamismo aiuta la crescita finanziaria, ma sfruttate le opportunità fino al 23 gennaio.

Gennaio porta un periodo straordinario per il Capricorno, con cinque pianeti lenti in buon aspetto. Le prime due decadi ricevono il favore di Giove e Saturno, portatori di abbondanza e perseveranza. Possibilità di cogliere nuove opportunità e dare svolta ai progetti. Marte e Venere aumentano energia e passione in amore. Buone sorprese sul lavoro e possibilità di investimenti a lungo termine. Momento favorevole per richieste finanziarie.

L'energia di Marte energizza inizia l'anno, seguito dall'ispirazione di Venere. Plutone porta un cambiamento epocale per voi, rafforzando l'autostima. Urano crea dilemmi tra cambiamento e stabilità. Verificate prima di cambiare. La dissonanza di Giove tarpa l'iniziativa della prima decade. Marte ravviva la sfera erotica. Venere favorisce relazioni serene. Mercurio supporta la concentrazione mentale. La vitalità cresce fino al 20 gennaio. Essere cauti e seminare prima del raccolto.

I Pesci iniziano il 2024 con una grande fortuna grazie a Giove, il loro pianeta governatore, che sarà favorevole per i prossimi mesi. I nativi della prima decade saranno sostenuti da Saturno, che permetterà di sfruttare le opportunità e restare con i piedi per terra. Espansione, ottimismo e voglia di esplorare saranno fondamentali. Chi è nato tra la seconda e la terza decade vivrà un processo di rinnovamento grazie a Urano, che spingerà a fare avventure inedite e positive. Nettuno ospiterà nella terza decade, amplificando l'intuizione e la visionarietà. Marte potrebbe creare gelosia nella terza decade, ma dal 5 gennaio si posizionerà in modo armonioso, sollecitando l'azione. In amore, l'atmosfera potrebbe essere guastata da insoddisfazioni e recriminazioni, ma dal 24 gennaio si ricompone tutto. Nel lavoro, bisognerà seguire le procedure e non strafare, ma dal 14 la concentrazione tornerà ai massimi livelli. Nel denaro, aspettate fino al 14 gennaio per prendere decisioni importanti.