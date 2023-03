Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 marzo

Sole e Venere transitano in ambito positivo per voi ma ci saranno anche alti e bassi nel tono. Venere e Sole sono positivi in campo sentimentale e promettono di chiarire alcuni malintesi emersi in questi giorni nella coppia. Quale film si sposa con le caratteristiche di ogni segno? Per l’Ariete è “La guerra dei Roses”.

Sole entra nel vostro segno e vi induce a fare tanta amicizia. Una persona speciale tocca le corde della vostra sensibilità se nati dal 9 al 14 maggio. Il film che vi rispecchia di più è “Suffragette” del 2015.

Giornata fresca e pimpante come piace a voi grazie a Mercurio. Iniziano a esplodere anche i primi flirt di stagione se nati nella terza decade. Il film giusto per il vostro segno è “Frantic” del 1988.

Luna vi porta un aumento di sensibilità e intuito oggi. Nettuno vi sostiene nei momenti difficili mentre Giove e Plutone pongono freni ad alcune vostre ambizioni in amore. “La casa degli spiriti” è il film che vi si confà maggiormente.

Siete particolarmente raggianti oggi grazie a Sole. I nati ad agosto si troveranno a gestire una situazione amorosa molto amplificata ma con lucidità. Un godibile film da godervi oggi è “Ferdinando e Carolina” di Lina Wertmuller.

Urano non vi fa mancare determinazione e forza di volontà oggi se nati ad agosto. I single lo saranno ancora per poco grazie all’aiuto di Plutone e Urano. “Bellissima” del 1951 con Anna Magnani è il film giusto per voi.

Sole disturba un po’ la vostra atmosfera ma niente di grave. Rigore e impegno sentimentale sono a vostro favore oggi, mentre a livello di film potreste guardare “Padre d’Italia” del 2017 con Luca Marinelli, che appartiene al vostro stesso segno.

Urano è contrario ma Luna, Saturno, Nettuno e Plutone sono tutti vostri alleati. Saturno in particolare è molto romantico e al tempo stesso erotico se nati dal 5 al 14 novembre. “Cronaca di una morte annunciata” è il film maggiormente nelle vostre corde oggi.

I nati dal 23 al 29 novembre avranno un Saturno negativo ma anche Giove, Mercurio e Sole alleati. Cercate molto calore e fuoco umano nelle relazioni in questo periodo, specie se nati nella terza decade. “Nuovo mondo” del 2006 è il film da guardare.

Saturno vi apre a una giornata in cui sarete al centro della scena familiare. Venere vi dona senso della misura e sobrietà per quanto concerne la fase amorosa. Il classico da vedere oggi? “Un cuore in inverno” del 1992.

Giove e Marte sono benevoli e vi fanno conquistare stima e ammirazione da parte degli altri. Sempre Giove favorisce i nati nella seconda decade in amore, insieme a Nettuno. “Cocoon – L’energia dell’universo” è l’avventura cinematografica che potreste vivere in giornata.

Luna vi guarda benevola oggi se nati dal 4 all’8 marzo. Momento sì per gli affetti seri se nati nella prima decade. Il film di oggi? “Il favoloso mondo di Amelie” del 2001.