Oroscopo del 26 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

ARIETE Giornata favorevole per i nati in marzo, con opportunità di crescita professionale. Amore passeggero per i single della terza decade, attenti a non lasciarvi sfuggire buone occasioni. Il ferro porta fortuna, portatelo sempre con voi.

TORO Venere e Urano nel segno promuovono vitalità, passione e prosperità. Marte energizza il lavoro mentre Nettuno porta romanticismo. Fortuna e successo in ogni impresa. Benefici per i nati tra il 9 aprile e il 16 maggio.

GEMELLI Mercurio e Plutone favoriscono il vostro segno, con alti e bassi emotivi a causa di Marte - Saturno. Giove porta fortuna, mentre Plutone promette passione per i compleanni della seconda e terza decade. Nel lavoro, mostrate le vostre abilità senza timore. Il denaro vi sorride attraverso il Mercurio.

CANCRO Un giorno con alcuni blocchi, ma con motivazione ad agire. Sogni sentimentali realizzati grazie a Nettuno e Saturno per chi festeggia tra il 10 e il 17 luglio. Nel lavoro otterrete con pazienza e qualche ritardo. Argento e Luna portafortuna per voi.

LEONE Una giornata di splendido aprile con Mercurio e Venere in Ariete. Realizzazione personale in arrivo grazie ai vostri talenti. Amore e flirt in vista per i nati dal 10 al 17 di agosto. Lavoro favorito da Venere e Mercurio, usate bene le vostre carte. Sappiate gestire con saggezza i tesori che il destino vi riserva. Palladio e oro rosso per l'abbondanza finanziaria.

VERGINE Tra Saturno e Nettuno, il giorno s'inizia con ottimismo e allegria. Urano vi infonde il dono di non prendervi troppo sul serio, trovando il lato comico delle situazioni. Marte vi sfida in amore, mentre Urano vi sprona al successo nel lavoro. Oro fortunato per le finanze.

BILANCIA Oggi vi aspetta una giornata di tranquillità e serenità, ideale per fare scelte ponderate nella vita. In amore, seguite il consiglio di amici saggi e festeggiate nuovi inizi con intelligenza. Sul lavoro, equilibrio e pazienza porteranno successo. Buona fortuna con il rame e il piombo!

SCORPIONE Saturno guida il vostro cammino, accentuando determinazione e ottimismo. Marte e Nettuno aprono nuove prospettive amorose ed emotive. Lavorate con dinamismo e successo, soprattutto autonomi. Plutone vi porta fortuna con l'acciaio.

SAGITTARIO Venere in Ariete vi sprona verso traguardi ambiziosi, soprattutto per i nati nell'ultima decade del Sagittario. Mercurio vi guida in un cammino di successo. In amore, resistete alle tentazioni. Nel lavoro, volate alto. L'argento porterà fortuna a voi, Sagittari.

CAPRICORNO Giove vi dona fiducia per un futuro ricco di valori. Urano rivela verità. Emozioni romantiche con Marte, Saturno, Urano, Giove, Nettuno. Nuovi sentieri illuminati dagli astri, progetti duraturi. Piombo e palladio, metalli preziosi secondo gli astri.

ACQUARIO Giornata promettente grazie a Saturno e Nettuno nei Pesci, per un nuovo inizio. Mercurio e Venere nel segno amico dell'Ariete portano cambiamenti positivi. Amore e lavoro in evoluzione, possibili ritorni di fiamma e opportunità inaspettate. Oro e piombo portafortuna.

PESCI Le stelle vi favoriscono, con passione e determinazione spianate la strada dell'amore. Il lavoro procede con l'aiuto di Urano e pianificate obiettivi ambiziosi. Mettete a frutto le risorse a disposizione per ottenere successo economico.