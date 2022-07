Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 luglio segno per segno

Firmamento dei transiti trionfale oggi, in particolare con Giove e Venere. Brillate di fascino regale in amore sempre grazie a Venere se nati nella seconda decade. Ancora Giove e Venere vi offriranno doni di buona sorte a lavoro se nati nella seconda decade.

Mercuro regala un cielo luminoso oggi e anche Marte vi sosterrà, poiché se siete single galvanizzerà alcune chance di poter conquistare una nuova persona, questo se nati dal 21 aprile al 2 maggio. Plutone, Giove e Urano vi fanno rispettare in ufficio se nati ad aprile.

Luna, Venere e Giove vi favoriscono molto e in particolare Venere, con il suo entusiasmo, vi infiamma nella fase amorosa. Giove e Saturno si alleano a lavoro per darvi mete insperate se nati dal 6 al 14 giugno.

Mercurio vi protegge da alti e bassi e da qualche dissapore (non grave) in famiglia. Giove è un po’ imbronciato se nati nella prima decade e non vi fa sentire totalmente in sintonia con la vostra dolce metà. Urano provoca voglia di affermazione e inserimento aggressivo a lavoro.

Urano è un po’ negativo per i nati nella seconda decade. Luna vi fa lanciare in audaci conquiste se nati dal 24 al 30 luglio. Giove vi sta rendendo anche strategici in tal senso. Un po’ di rabbia momentanea in ufficio per una presa di posizione di un vostro superiore ma andrete avanti.

Firmamento astrale positivo con Luna che innalza il vostro fascino alle stelle e Plutone che vi rende particolarmente convincenti a lavoro se nati dal 16 al 18 settembre.

Luna è benefica e vi porta relax e ricreazione oltre a benessere psicofisico. Venere vi darà salute e affetti oggi se nati nella seconda decade: ascoltate bene i battiti del vostro cuore. Giove non vi alleggerisce il quotidiano a lavoro ma prendetela con filosofia.

Mercurio e Nettuno sono entrambi congeniali e vi portano una musica nuova in amore se nati dal 13 al 17 novembre. Mattone su mattone state costruendo le vostre ambizioni lavorative senza pigrizia.

Luna e Giove vi offrono una giornata di successi e affermazioni personali. Plutone è in angolo favorevole in amore specialmente se nati a dicembre. Se invece siete nati dal 12 novembre al 17 dicembre Saturno vi darà astuzia e strategia in ufficio.

Situazioni oscure che si rasserenano. Sarete attenti e precisi in amore con il vostro partner grazie alla dolce Luna. Marte, Urano e Plutone si candidano a vostri difensori sotto il profilo lavorativo.

Forma psicofisica perfetta grazie a Saturno, specie se siete della seconda decade. Se nati dal 21 gennaio al 4 febbraio Marte e Urano sono un po’ ostili in amore ma non pensateci troppo. Se festeggiate gli anni dal 4 al 12 febbraio ci sarà un rinnovamento della vostra vita lavorativa.

Le stelle fanno brillare genio e intelligenza oggi. Mercurio vi fa decidere se prendere o meno iniziativa con una persona conosciuta da poco, mentre Sole è sempre al vostro fianco lavorativamente parlando.