Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 8 gennaio

Sabato con discreti transiti per il vostro segno. Oggi ci concentriamo sulle fiabe e i racconti per bambini e ragazzi: quali sono i vostri preferiti? Sicuramente per voi quella del militare giocattolo con una gamba sola che cerca di conquistare la ballerina. Fiducia e stima sono le parole principali che riguardano il vostro rapporto d’amore. Tranquillità e consapevolezza invece in ambito lavorativo.

Giove benevolo per il vostro segno vi dona una nuova armonia in famiglia. La fiaba giusta per il vostro segno? Quella dei fratelli Grimm che riguarda Raperonzolo. Ottime posizioni di Plutone e Nettuno per quanto concerne l’eros, invece Urano favorisce i lavoratori nati dal 30 aprile al 5 maggio.

Giornata che vi rallegra il cuore anche se Marte è in angolo negativo. La storia di Peter Pan è certamente quella che vi dà più senso di sorpresa e apprezzamento tra le tante fiabe. In amore vi dividete equamente tra famiglia e coppia. Saturno vi restituisce buonumore e forma fisica a lavoro se nati nella seconda decade.

Luna vi fa dedicare grande attenzione alla vostra vita attuale. Una fiaba importante che potete prendere a modello è quella di Hansel e Gretel, sempre dei fratelli Grim. Urano è molto benefico in amore ma vi darà anche i giusti momenti di relax dopo il lavoro.

Marte è il vostro paladino al momento e vi consente di avere grinta e comunicazione chiara oggi. I vestiti nuovi dell’Imperatore è la favola più importante per il vostro segno ma anche la storia de Il re leone vi allieta. Configurazione molto intrigante per l’aspetto amoroso che favorisce i nati in agosto. Un collega è in difficoltà? Lo aiuterete mostrando buon cuore.

Venere vi prepara a una giornata da vivere in serenità familiare. Tra le tante fiabe da leggere oggi c’è Cenerentola di Charles Perrault a scaldarvi il cuore. Sole è generoso e si mostra molto sensibile e disponibile in amore. Urano invece favorirà i liberi professionisti.

Piano piano gli astri tornano a favorirvi dopo momenti difficili. La fiaba giusta per voi? La principessa sul pisello di Hans Christian Andersen. O anche la vicenda del principe ranocchio dei fratelli Grimm. Un gruppo di pianeti ostili cerca di fermare (senza successo) le vostre sortite amorose. La prossima settimana lavorerete molto di meno e sarete pienamente soddisfatti.

Giove vi predispone felicemente alle prossime giornate. Cappuccetto Rosso e Barbablu sono le vostre fiabe preferite da leggere e rileggere. Col sorriso riuscite a ristabilire una situazione che era sembrata un po’ tesa in amore. Il vostro capo è contento di voi e questo vi fa stare bene.

Oggi i pianeti vi favoriscono tutti tranne Nettuno se siete nati nella terza decade. Pinocchio di Carlo Collodi e Pollicino di Charles Perrault sono le fiabe che più ama il vostro segno, impossibile però non citare anche le vicende di Gulliver e Robin Hood. In amore dovrete avere un atteggiamento maggiormente comprensivo con la vostra dolce metà se nati nella seconda decade. E cercate di non innervosirvi troppo a lavoro!

Venere vi sorride e favorisce la vita familiare. Anche Giove vi dà una grande salute psicofisica. La fiaba giusta per oggi? L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Giove e Nettuno vi danno intelligenza e adattabilità per il vostro rapporto di coppia. I vostri capi vi danno molto credito in ufficio.

Si parte subito con le fiabe: Ventimila leghe sotto i mari ma anche Viaggio al centro della Terra e Il giro del mondo in 80 giorni, tutte a firma di Jules Verne. Urano, Nettuno e Saturno intanto vi favoriscono nelle cose di ogni giorno. In amore la vostra capacità di dialogo sistemerà alcune cose mentre a lavoro, se siete liberi professionisti, rigore e competenza vi daranno una marcia in più.

Marte dissonante vi rende irrequieti in famiglia se nati a marzo. Nettuno vi favorisce nelle scelte delle fiabe, in particola la Sirenetta o la Bella addormentata nel bosco ma pure la piccola fiammiferaia. Urano e Giove vi fanno seri e coscienziosi in amore. A lavoro prenderete in mano una situazione importante se nati a febbraio.