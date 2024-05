Vacanze, il 40% degli italiani soffre di "notriphobia": cos’è

Secondo l’Osservatorio sui trend dell’estate 2024 realizzato dalla piattaforma PiratinViaggio, la paura di non aver prenotato ferie colpisce in particolare i più giovani. Oltre il 90% si appresta a concedersi almeno un viaggio nel periodo tra giugno e settembre. In testa alle preferenze si confermano le destinazioni di mare e all’estero