Estate 2024, 8 italiani su 10 sono pronti a viaggiare per un concerto

Un'indagine condotta da eDreams ha rivelato che nel Bel Paese 8 persone su 10 sono disposte a spostarsi per partecipare agli eventi musicali del proprio cantante preferito. Dai risultati è emerso anche che non sono solo i giovanissimi a voler viaggiare per inseguire i propri idoli, ma anche gli over 65 che vedono queste esperienze come un'occasione per fare reunion di famiglia