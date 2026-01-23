Funerali Valentino, a Roma anche Anne Hathaway e Anna Wintour. FOTO

Funerali Valentino, a Roma i due compagni di una vita e Anna Wintour. LE FOTO
La cerimonia per l’addio all’imperatore della moda si è svolta alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Giancarlo Giammetti: "Abbiamo sognato le stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte. Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me"
- A Roma è il giorno dell’ultimo saluto a Valentino Garavani. I funerali dell’imperatore della moda si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Al termine, dopo un lungo applauso commosso degli ospiti, il feretro è stato trasportato fuori sulle note di Il nostro concerto di Umberto Bindi.
- Il feretro stamattina è entrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri soltanto quando tutti gli ospiti erano seduti, accolto dalla musica della Lacrimosa di Mozart. A celebrare la messa è stato don Pietro Guerini, parroco della basilica. Dopo la celebrazione, la salma è stata portata al cimitero Flaminio - Prima Porta.
- "Valentino, mi piace pensarla davanti al signore mente raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato in tanti esempi di vita", ha detto nell'omelia don Pietro Guerini, aggiungendo che "la bellezza salva, e produce sogni che cambiano il mondo". "Caro Valentino, stimatissimo maestro, la accompagnamo oggi nel suo incontro con il signore. Possiamo solo immaginare e dire con timide parole la meraviglia dell'incontro con la grandezza di Dio".
- "Ecco la bellezza divina, si cela nelle minuzie e nei gesti positivi abituali, nel volto che sorride nella parola piena di cuore - ha proseguito don Guerini - Anche in una malattia, nell'insuccesso, nel male e il perdono, qui è la bellezza divina. Caro Valentino, entrando nella vita di Dio lei incontra tutti i frammenti della storia a umana in cui ma bellezza ha vinto, è stata liberata, ha riscattato la morte. Mi piace immaginarla davanti al signore in questa visione universale".
- "Maestro Valentino, lei ora incontra questa bellezza divina che salva e genera frutto. Bellezza che innamora. Grazie di esserne stato testimone - ha concluso don Guerini - Le sue opere hanno deposto visioni nuove e una nuova sapienza divina. Lei ha sempre ringraziato il Signore per quanto ogni giorno le donava". Il "nostro grazie e la nostra lode per il tesoro di bellezza che lei ha saputo generare e condividere".
- Dopo l'omelia durante i funerali di Valentino, durata una decina di minuti, è partita l'Ave Maria di Schubert nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, uno dei momenti più toccanti, durante l'offertorio.
- "Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato quello di cui abbiamo parlato molto oggi, la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire, ci ha seguito durante tutta la nostra vita, ci ha accompagnato, abbiamo sognato le stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte", ha detto Giancarlo Giammetti nel suo discorso durante i funerali.
- "Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me nel cammino che continuerò per non farti dimenticare attraverso me, la nostra fondazione per ricordare chi sei e sei stato", ha proseguito Giammetti. "Volevo ringraziare tutti i nostri amici che sono volati fin qui per stare con Valentino - ha detto all'inizio in inglese - e anche per aver dovuto affrontare questa messa molto lunga, ma questa è la nostra religione e Valentino la amava".
- Nella foto l'arrivo di Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino, che nei giorni scorsi lo ha ricordato commosso: "Mi ha lasciato un incredibile ricordo, 43 anni accanto... Siamo l'uno accanto all'altro, è la mia vita. Adesso ho tanti bei ricordi, ma sarà difficile senza di lui".
- Elizabeth Hurley e il figlio Damian sono stati fra i primi ad arrivare alla Basilica .
- Fra i presenti anche la star di Hollywood Anne Hathaway, che nei giorni scorsi ha ricordato lo stilista come "un titano, ma anche un mio caro amico che mi ha educato, cresciuto, mi ha mandato fiori ogni anno per il mio compleanno, mi ha fatto ridere, è stato il mio compagno di ballo e di karaoke in così tante notti gioiose e che ha reso il mio mondo molto più luminoso, più grandioso e più piacevole di quanto avrei mai potuto immaginare".
- Simbolo indiscusso del mondo della moda, a Roma è arrivata anche l'ex direttrice di Vogue America Anna Wintour.
- "Valentino è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno annunciato che mio fratello era morto. Lui e Giancarlo sono venuti subito da me, a Roma, era a piazza di Spagna. Un signore con un cuore d'oro, un genio", ha ricordato nei giorni scorsi Donatella Versace, presente oggi ai funerali.
- A Roma per l'ultimo saluto a Valentino anche lo stilista, regista e sceneggiatore Tom Ford.
- "Oggi è un omaggio a un grande stilista, ma soprattutto a un grande genio del Novecento. Direi anche un padre della moda italiana", ha detto Brunello Cucinelli arrivando ai funerali di Valentino Garavani. "Io sono qui per omaggiare un grande maestro - ha aggiunto - Per me era una persona piacevolissima, elegantissima, perbene. Mi chiamava lui personalmente perché indossava molti nostri capi e scherzosamente mi diceva: però mi fai un po' di sconto. E io rispondevo: a un maestro come te non faccio lo sconto".
- Alla cerimonia anche un altro grande nome della moda italiana, lo stilista Ermanno Scervino.
- L'arrivo di Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, che dopo la scomparsa dello stilista ha detto: "Io penso che sia una grande perdita, un grande uomo, una persona straordinaria per i suoi cari soprattutto, però credo per tutti un grande esempio di passione, di amore. Un'eredità grande da portare avanti. Io non ho lavorato con lui, quindi non mi arrogo nessun tipo di diritto, però tocco le sue cose, a volte attraverso le stanze dove lui ha lavorato, ed è bellissimo".
- Alla cerimonia anche la stilista e imprenditrice Anna Fendi.
- Nella foto l'arrivo alla cerimonia di Pierpaolo Piccioli, stilista e direttore creativo di Balenciaga - ruolo già ricoperto in Valentino - e la modella Afef Jnifen.
- Alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma anche François-Henri Pinault, imprenditore francese e presidente del gruppo del lusso Kering.
- La modella russa Natalia Vodianova e Antoine Arnault, CEO della società Christian Dior SE, arrivano alla Basilica per la cerimonia.
- Presente anche Ginevra Elkann, produttrice cinematografica e regista e nipote di Gianni Agnelli.
- "Mi diceva sempre: 'per favore, non lasciare mai casa senza mettere un po' di rossetto'", ha ricordato la modella Bianca Brandolini D'Adda arrivando alla Basilica.
- Ai funerali di Valentino Garavani presente anche l'attrice Margherita Buy.
- Eleonora Abbagnato, che ha partecipato ai funerali di Valentino, nei giorni scorsi aveva detto: "L'ultimo ricordo che abbiamo insieme è lo spettacolo di Voghera due anni fa, quando ho potuto danzare davanti a lui. Si ricordava tutto, dai miei 19 anni ad oggi - ha raccontato -, quindi una testa veramente incredibile e l'affetto che mi ha dato... Ero onorata di conoscerlo. La moda è sempre stata legata alla danza, agli artisti, quindi è uno dei grandi che veramente mancherà".
- Matteo Marzotto e la compagna Nora Shkreli al loro arrivo alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma.
- Presenti anche il costumista e scenografo Dante Ferretti e la moglie, la scenografa Francesca Lo Schiavo.
- "Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l'Isola dei famosi e invece lo ha fatto per tutte le puntate, una serie di vestiti rossi magnifici che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici. Mi diceva 'non sei diciamo la mia ambasciatrice più coronata, ma la più tatuata sì'. Era molto divertente, ironico. Giancarlo è stato con me straordinario, due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e ai quali sono eternamente", ha ricordato Simona Ventura.
- Mercoledì e giovedì sono state 10mila le persone che hanno reso omaggio allo stilista alla camera ardente allestita da Pm23, in piazza Mignanelli. Sotto le vetrine oscurate della boutique di piazza di Spagna, insieme ai fiori, tanti i biglietti: "Ho studiato per diventare stilista, lei è stato per me un sogno e un punto di riferimento", si legge in uno. E, ancora, "Thank you for sharing your beauty with the world", ovvero "Grazie per aver condiviso la tua bellezza con il mondo".