Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Funerali Valentino Garavani

Funerali Valentino, a Roma i due compagni di una vita e Anna Wintour. LE FOTO

Cronaca fotogallery
29 foto
©Getty

La cerimonia per l’addio all’imperatore della moda si è svolta alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Giancarlo Giammetti: "Abbiamo sognato le stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte. Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me"

Cronaca: Ultime Gallery

Funerali Valentino, a Roma anche Anne Hathaway e Anna Wintour. FOTO

Cronaca

La cerimonia per l’addio all’imperatore della moda si è svolta alla Basilica di Santa Maria degli...

29 foto
Funerali Valentino Garavani

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Volodymy Zelensky...

16 foto

Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori. FOTO

Cronaca

Anche oggi sono state circa 5mila le persone che hanno reso omaggio allo stilista, morto il 19...

15 foto

I funerali di Abanoub Youssef, lo studente accoltellato a scuola

Cronaca

Sono centinaia le persone che hanno seguito il feretro nel percorso tra l'obitorio e la...

10 foto
Corteo funebre

Ciclone Harry, devastazione e danni del maltempo in Calabria. FOTO

Cronaca

Insieme a Sardegna e, soprattutto, Sicilia, la Calabria è stata una delle regioni maggiormente...

10 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Olimpiadi 2026 solo per ricchi? Viaggio nel mondo degli affitti brevi

    Irene Elisei

    Maltempo, la conta dei danni al Sud. Attese nuove precipitazioni

    Cronaca

    Si stimano almeno 2 miliardi di euro di danni: in Sicilia oltre un miliardo, in Sardegna almeno...

    Treni, nel weekend rischio disagi sulla linea AV per lavori a Firenze

    Cronaca

    Sabato e domenica la circolazione tra le stazioni di Firenze Rifredi e Campo di Marte sarà...