Addio a Valentino, la notizia della morte sui media di tutto il mondo. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto

L’ultimo “imperatore della moda” si è spento a 93 anni, “nella serenità della sua residenza romana circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha fatto sapere la sua Fondazione. L’annuncio è diventato in breve tempo una delle principali notizie sui media in giro per il mondo

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini dell'incidente

Mondo

Sono 39 finora le vittime del tragico scontro tra due convogli avvenuto nella serata di domenica,...

8 foto

Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards

Lifestyle

Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di...

11 foto

Martin Luther King Day: il racconto di una ricorrenza storica. FOTO

Mondo

Il terzo lunedì di gennaio gli Stati Uniti celebrano il paladino dei diritti civili, assassinato...

19 foto
Il leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti Martin Luther King in un'immagine d'archivio del 28 agosto 1963, durante la "Marcia su Washington". ANSA

Libri per bambini, 6 storie per raccontare la Giornata della Memoria

Lifestyle

La Giornata dlela Memoria è un passaggio importante nella conoscenza dei più piccoli. Ecco sei...

6 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Sono i nuovi dazi minacciati da Trump ad aprire le principali edizioni dei giornali in edicola...

13 foto

    Groenlandia, Trump a premier Norvegia: "Non penserò più solo a pace"

    Mondo

    Il presidente americano ha scritto al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, affermando che,...

    Spagna, incidente fra due treni: almeno 39 morti. DIRETTA

    live Mondo

    Intorno alle 19:39 di domenica 18 gennaio, sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia,...

    Maltempo, scuole chiuse al Sud il 20 gennaio: ecco dove

    Cronaca

    Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore il Sud Italia, con intense...