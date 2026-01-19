Addio a Valentino, la notizia della morte sui media di tutto il mondo. FOTO
L’ultimo “imperatore della moda” si è spento a 93 anni, “nella serenità della sua residenza romana circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha fatto sapere la sua Fondazione. L’annuncio è diventato in breve tempo una delle principali notizie sui media in giro per il mondo
- Il prestigioso quotidiano newyorkese ha dato ampio spazio alla scomparsa di Valentino, indicandolo come "stilista regale e l'ultimo imperatore della moda".
- Anche Vanity Fair ha parlato di Valentino come "l'ultimo imperatore della moda", ricordando come lo stilista abbia vestito "first lady, principesse, ereditiere e dive di Hollywood".
- Anche la Cnn ha riportato la notizia della scomparsa, scrivendo che "il fashion designer italiano è morto all'età di 93 anni".
- Anche il Wall Street Journal ha scelto l'espressione "l'ultimo imperatore dell'alta moda" per salutare Valentino, ricordando che lo stilista italiano "ha vestito le donne audaci di tutto il mondo per quasi cinquant'anni".
- La notizia della morte di Valentino all'età di 93 anni ha avuto ampio spazio anche sull'agenzia di stampa britannica Reuters.
- Anche l'emittente pubblica britannica BBC ha dato spazio alla notizia, ricordando che "lo stilista italiano Valentino è morto all'età di 93 anni".
- Dagli Stati Uniti al Regno Unito fino alla Spagna, anche El Pais ricorda la morte del "gigante della moda" Valentino.
- Anche in Francia la notizia ha avuto vasta eco, con Le Monde che ha ricordato la maison Valentino raccontando la scomparsa del suo fondatore.
- Le Figaro, invece, ricorda Valentino nel giorno della sua scomparsa come il "sarto del gotha".
- Anche in Germania la notizia della morte di Valentino è stata ampiamente riportata, con la Bild che ha parlato di una "icona della moda".