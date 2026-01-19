Addio a Valentino, le reazioni alla scomparsa del leggendario stilista

Introduzione
Valentino Garavani, leggendario stilista e gigante del mondo della moda, è morto oggi all’età di 93 anni. La notizia è arrivata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ha fatto sapere che “si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari”. Poco dopo l’annuncio, sono state molte le reazioni di cordoglio arrivate dal mondo della moda, da quello dello spettacolo e non solo.
Quello che devi sapere
Meloni: “Valentino simbolo eterno dell'alta moda italiana”
"Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Tajani: “Un'icona ha reso il nostro Paese un'eccellenza mondiale”
"Con Valentino Garavani l'Italia perde un protagonista assoluto della moda mondiale. Il suo talento ha portato il Made in Italy sulle passerelle internazionali, rendendolo simbolo di stile, creatività e prestigio. Un'eredità che resterà nella storia. Ci ha lasciato un'icona del Made in Italy, che ha reso il nostro Paese un'eccellenza mondiale e la cui visione e la creatività hanno illuminato le sfilate in tutte le città. Sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi collaboratori”, ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Salvini: “Simbolo del genio italiano conosciuto nel mondo”
"Maestro di eleganza, simbolo del genio italiano conosciuto in tutto il mondo. Il nostro Paese perde un protagonista assoluto dello stile e della creatività, inimitabile e insostituibile. Una preghiera”, ha invece scritto sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.
M5s: “Ha portato la bellezza italiana nel mondo”
Anche il resto del mondo politico si è unito al cordoglio per la morte del grande stilista: "Oggi diciamo addio a Valentino Garavani, maestro assoluto di eleganza e visione, che ha reso la moda un linguaggio senza tempo”, ha detto gli esponenti del M5s. “Con il suo stile inconfondibile ha portato la bellezza italiana nel mondo, lasciando un'eredità che va oltre le passerelle. Le sue creazioni resteranno come testimonianza di grazia, rigore e arte. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato va il nostro più sincero cordoglio. Il suo nome continuerà a vivere nella storia e nel cuore di chi crede nella forza silenziosa dello stile".
Donatella Versace: "Abbiamo perso un vero Maestro"
"Abbiamo perso un vero Maestro, sarà sempre ricordato per la sua arte. I miei pensieri vanno a Giancarlo, che in tutti questi anni non è mai andato via. Valentino non sarà mai dimenticato": così su Instagram la stilista Donatella Versace, che posta due foto di Valentino, una è con due modelle che indossano abiti nell'iconico rosso Valentino.
Rocco Barocco: “Valentino era nato per fare la grande moda”
"Sono scosso da questa notizia, le mie condoglianze a Giancarlo Giammetti e alla famiglia di Valentino. Ci conosciamo bene nel nostro percorso. È stato un uomo di grande classe, una persona incredibile. Un talento innato, era nato per fare moda. L'ho ammirato per tutta la vita”, ha detto lo stilista Rocco Barocco.
Simona Ventura: “Mi mancherai immenso Valentino”
“Mi mancherai immenso Valentino”, ha scritto Simona Ventura su X. “Un grande abbraccio va anche al tuo socio e compagno di sempre, Giancarlo Giammetti. Siete stati LA MODA, quella vera che ci faceva sognare. Una grande tristezza”.