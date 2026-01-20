L'eredità di Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio a 93 anni, è prima di tutto un immenso lascito creativo che ha ridefinito l'immaginario della moda internazionale. Ma è anche un patrimonio materiale imponente, fatto di residenze iconiche, investimenti e una collezione d'arte dal valore multimilionario. Lo stilista non ha avuto figli, ma nella sua vita hanno avuto un ruolo centrale figure come Giancarlo Giammetti, socio e compagno per dodici anni, il nipote Oscar Garavani e il compagno Vernon Bruce Hoeksema.