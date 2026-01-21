Offerte Sky
Camera ardente Valentino

Valentino Garavani, a Roma la camera ardente per l'ultimo saluto allo stilista. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
Ansa e Ipa

Si è aperta alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino, morto lunedì 19 gennaio all’età di 93 anni. Diverse le persone giunte a rendere omaggio al couturier presso la storica sede della Fondazione in piazza Mignanelli a Roma

