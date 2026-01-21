Valentino Garavani, a Roma la camera ardente per l'ultimo saluto allo stilista. FOTO
Si è aperta alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino, morto lunedì 19 gennaio all’età di 93 anni. Diverse le persone giunte a rendere omaggio al couturier presso la storica sede della Fondazione in piazza Mignanelli a Roma
- Si è aperta oggi a Roma la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì 19 gennaio all’età di 93 anni. Allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli, a Roma, resterà aperta dalle 11 fino alle 18 sia oggi sia domani.
- All'ingresso sono stati deposti cuscini di fiori bianchi e due corone di rose mandate da Roma Capitale e dal Teatro dell'Opera. Presente l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato. Ad attendere la salma sono stati portati anche i cani di Valentino.
- Ad attendere il feretro lo storico socio e compagno dello stilista, Giancarlo Giammetti, che in questi giorni lo ha ricordato così: “Ha insegnato al mondo come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola. I vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare. Amava la bellezza e ha insegnato a rispettare la donna”.
- "Valentino voleva bene alla donna e voleva che fosse bella; quindi, lo ringrazieremo per sempre per le sue creazioni": è così che le prime signore in fila hanno ricordato lo stilista, parlando con la stampa. Dietro di loro, una piccola folla di estimatori era già in fila dalle 9.
- Presente anche Bruce Hoeksema, manager in passato del gruppo e anche lui legato da un forte legame affettivo con lo stilista.
- Alla camera ardente c’è anche Carlos "Cacá" Souza, ex compagno e storico responsabile delle relazioni pubbliche di Valentino. Come riferisce il quotidiano brasiliano Folha de São Paulo i figli di Souza, Sean e Anthony Souza, potrebbero ricevere parte dell’eredità dello stilista, che li aveva presi sotto la sua ala nonostante la fine della relazione con il padre, conosciuto nel 1973.
- Presente in piazza Mignanelli anche la stilista Maria Grazia Chiuri, che ha in passato lavorato per Fendi e Valentino e che fino al 2025 è stata la direttrice creativa della maison Dior.
- A rendere omaggio allo stilista anche Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino e con un passato anche per Gucci, dove ha ricoperto lo stesso ruolo dal 2015 al 2022. "Io penso che sia una grande perdita, un grande uomo, una persona straordinaria per i suoi cari soprattutto, però credo per tutti un grande esempio di passione, di amore. Un'eredità grande da portare avanti. Non mi sento di prendere il suo posto, lui è un grande padre fondatore, oramai è mitologia pura", ha dichiarato all'uscita.
- I funerali saranno celebrati venerdì mattina, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica 8, a Roma.
- Dal 2023 il 30% della storica maison apparteneva al gruppo del lusso francese Kering. "È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Valentino, maestro indiscusso della moda. Ha influenzato e ispirato intere generazioni di designer. Il mio pensiero va a Giancarlo Giammetti, compagno di una vita e compagno di questo straordinario viaggio", ha scritto sui social François-Henri Pinault, presidente di Kering.