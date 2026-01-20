Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a Valentino, funerali il 23 gennaio: camera ardente presso PM23 a Roma

Cronaca

Valentino Garavani, ultimo imperatore della moda, è morto ieri nella sua casa sull'Appia Antica a Roma a 93 anni. La camera ardente sarà aperta il 21 e 22 gennaio in Piazza Mignanelli 23. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

ascolta articolo

Si chiude un'epoca. L'intero mondo della moda italiana piange un grande personaggio come Valentino Garavani, scomparso lunedì 19 gennaio all'età di 93 anni. Il "re del rosso" si è spento a Roma, nella sua residenza sull'Appia Antica, lasciando un vuoto enorme nel mondo della moda e nel cuore della Capitale.

L'omaggio e l'ultimo saluto

La camera ardente sarà aperta al pubblico mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18, nello spazio culturale PM23 in Piazza Mignanelli 23, a Roma, luogo simbolo della sua storia creativa. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 nella monumentale Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8.

Un'eredità che non sfiorirà

Valentino lascia un patrimonio estetico che continua a vivere nei suoi abiti, nei musei, nelle passerelle e nell'immaginario collettivo. Era l'ultimo imperatore della moda, e come ogni imperatore ha costruito un regno: fatto di disciplina, splendore, perfezione e un amore sconfinato per la bellezza. Un regno che, ora, appartiene alla storia.

Leggi anche

Addio a Valentino, le reazioni alla scomparsa del leggendario stilista

Cronaca: Ultime notizie

Torino, sfregia la compagna sul viso con una coltellata: arrestato

Cronaca

Il provvedimento è stato convalidato dal gip che su richiesta della procura ha anche disposto la...

Giornata del Rispetto, la ricorrenza dedicata a Willy Monteiro Duarte

Cronaca

Istituita in memoria del giovane ucciso a Colleferro dai fratelli Bianchi, la ricorrenza si...

Maltempo, allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia

Cronaca

Le raffiche di vento sono superiori ai 110-120/km all'ora. Attesi accumuli oltre i 300 millimetri...

Giovani con il coltello, dal 2019 raddoppiato l'uso di armi a scuola

Cronaca

Secondo un rapporto di Save the Children, dal 2019 al 2024 i minorenni in possesso di armi...

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: compagno di una vita

Cronaca

Partner storico anche sul lavoro, se Garavani incarnava l’estro, la visione, l’emotività quasi...

Cronaca: i più letti