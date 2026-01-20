Valentino Garavani, ultimo imperatore della moda, è morto ieri nella sua casa sull'Appia Antica a Roma a 93 anni. La camera ardente sarà aperta il 21 e 22 gennaio in Piazza Mignanelli 23. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Si chiude un'epoca. L'intero mondo della moda italiana piange un grande personaggio come Valentino Garavani , scomparso lunedì 19 gennaio all'età di 93 anni. Il "re del rosso" si è spento a Roma, nella sua residenza sull'Appia Antica, lasciando un vuoto enorme nel mondo della moda e nel cuore della Capitale.

La camera ardente sarà aperta al pubblico mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18, nello spazio culturale PM23 in Piazza Mignanelli 23, a Roma, luogo simbolo della sua storia creativa. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 nella monumentale Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8.

Un'eredità che non sfiorirà

Valentino lascia un patrimonio estetico che continua a vivere nei suoi abiti, nei musei, nelle passerelle e nell'immaginario collettivo. Era l'ultimo imperatore della moda, e come ogni imperatore ha costruito un regno: fatto di disciplina, splendore, perfezione e un amore sconfinato per la bellezza. Un regno che, ora, appartiene alla storia.