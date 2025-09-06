Esplora tutte le offerte Sky
Giorgio Armani, camera ardente aperta a Milano. Sala: "Subito a Famedio se famiglia vuole"

Una lunga coda si è formata all’esterno dell’Armani Teatro già dalle prime ore del mattino, con una via preferenziale per i dipendenti come voluto dallo stilista, scomparso il 4 settembre all’età di 91 anni

Giorgio Armani, aperta a Milano la camera ardente. FOTO

Una lunga coda si è formata all’esterno dell’Armani Teatro già dalle prime ore del mattino, con...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 settembre: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali si focalizzano sulla reazione di Putin dopo il vertice dei Volenterosi:...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa

La morte di Giorgio Armani monopolizza le prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. "Re...

Funerali Emilio Fede, oggi l'ultimo saluto al giornalista a Milano

Le ceneri saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo,...

Giorgio Armani in bianco e nero, le foto storiche

Giorgio Armani, lo stilista che ha conservato lo spirito e la qualità del Made in Italy, il...

    Incidente in galleria, chiusa l'A1 fra Bologna e Firenze

    La causa è un incidente avvenuto al km 2 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus,...

    Giorgio Armani, attesa sul testamento: verrà aperto dopo i funerali

    A seguito dei funerali, che si terranno in forma privata lunedì 8 settembre, verrà poi aperto il...

    Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

    L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...