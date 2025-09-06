Giorgio Armani, aperta a Milano la camera ardente. FOTO

Giorgio Armani, camera ardente aperta a Milano. Sala: "Subito a Famedio se famiglia vuole"
Una lunga coda si è formata all’esterno dell’Armani Teatro già dalle prime ore del mattino, con una via preferenziale per i dipendenti come voluto dallo stilista, scomparso il 4 settembre all’età di 91 anni
- È una lunga coda silenziosa quella che si è formata già dal primo mattino in via Bergognone, a Milano, dove all’interno dell’Armani Teatro è stata allestita la camera ardente di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre scorso all’età di 91 anni
- Il feretro è giunto sul posto attorno alle 8 accolto dagli applausi. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente di Stellantis, John Elkann con la moglie, Beppe Fiorello, Gianni Petrucci di Federbasket ed Ettore Messina, il coach dell’Olimpia Basket
- "Io sono assolutamente favorevole all'iscrizione al Famedio, lo valuterà una commissione, ma credo che non ci saranno problemi, però sarà rispettoso chiedere alla famiglia se la cosa fa piacere", ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, all'uscita della camera ardente. La commissione delegata si riunirà nelle prossime settimane e quindi "siamo ancora in tempo per farlo quest'anno"
- "Milano è piena di Armani, sarà impossibile dimenticarlo. A Milano lascia il suo credo assoluto nel lavoro come strumento di realizzazione personale e professionale. È un valore che Milano non perderà. Ha fatto tanto per questa città", ha detto ancora Sala. "Dietro un'immagine a volte fredda era un uomo con un grandissimo calore, lui aveva vissuto le sue difficoltà e per questo capiva quelle degli altri. Un uomo di una eleganza e di una misura straordinarie, anche in questo momento per come è stato preparato il funerale si vede la misura"
- La camera ardente - situata accanto al suo quartier generale e al Silos, il museo che ospita la mostra sui suoi vent'anni di alta moda con Armani Privé - resterà aperta dalle 9 alle 18 e con lo stesso orario anche domenica
- Tutti possono mettersi in fila ma, per volere dello stesso Armani, c’è una via preferenziale per i dipendenti che lo ricordano con grande affetto: "Ci trattava bene, ci salutava e non ci faceva caricare nemmeno le sue valigie in auto - ha ricordato un dipendente dell'Hotel Armani - Era davvero un gentiluomo che ci mancherà moltissimo"
- Fuori dalla camera ardente, tra le rose bianche che molti dei presenti tengono in mano ci sono infatti anche ex dipendenti e i familiari dei lavoratori dell’azienda. "Io ho lavorato per 15 anni all’ufficio stile di Armani - racconta una ex dipendente - mi ha insegnato a rispettare le proporzioni nel disegno. È stato un esempio in tutto"
- Fiori bianchi e lanterne accese preparano i visitatori a entrare nella camera ardente di Giorgio Armani. Dentro, il buio avvolge la sala. Un tappeto di lanterne a terra e il profumo d’incenso creano un’atmosfera quasi sacra, in un luogo dove lo stilista era solito presentare le sue collezioni che oggi appare sospeso, trasformato per l’ultimo omaggio
- La bara, semplice, in legno, è posata al centro, con un mazzo di rose bianche adagiato sopra. Dietro una lastra di alabastro con un crocifisso sopra
- Alle spalle del feretro, su un maxi schermo, scorre il ritratto sorridente di Armani e il suo ultimo messaggio: “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”.
- Giorgio Armani è stata "un'icona riconosciuta e a noi dello sport ha dato uno stile inconfondibile, siamo i più invidiati. Per noi Giorgio Armani sarà indimenticabile, ha reso grande l'Italia e ha aiutato lo sport a diventare grande", ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, all'uscita dalla camera ardente
- Poco dopo anche Gianni Petrucci, presidente Federbasket, lo ha ricordato come "straordinario per classe, sensibilità, umanità e l'amore per il basket. Lo ricordo con emozione"