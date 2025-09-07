Armani, funerali privati lunedì 8 settembre a Rivalta, nel Piacentino

Lo stilista riposerà accanto ai genitori e al fratello nel piccolo cimitero del paesino, sulle prime pendici della Valtrebbia. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata domani pomeriggio nel borgo, che per l'occasione sarà completamente blindato
Le esequie in forma privata di Giorgio Armani saranno celebrate nella piccola chiesa San Martino, incastonata nel borgo medievale di Rivalta (provincia di Piacenza, dove è nato), adiacente al Castello. Lo rende noto l'associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Il paese, scrivono, "sarà blindato per ragioni di sicurezza e per garantire la riservatezza del funerale previsto per le ore 13.30". Sarà permesso l'accesso in chiesa solo a 20 persone. Il grande stilista sarà poi sepolto a Rivalta di Gazzola, nella cappella di famiglia dove già riposano la mamma Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio, lungo le rive del fiume Trebbia. Questa mattina la questura ha fatto un sopralluogo di sicurezza nel borgo e al cimitero sono state eseguite operazioni di pulizia.
Domani i negozi Armani resteranno chiusi
Nel piccolo borgo medievale lo stilista veniva spesso per far visita alla tomba della madre, ma anche per mangiare i "tortelli con la coda" alla Locanda del Falco. "Armani - dichiara l'associazione Castelli del Ducato - torna dove è nato, a Piacenza, con un'immensa dichiarazione d'amore alla sua provincia e a quelle pietre del fiume Trebbia che hanno dato vita all'inconfondibile, raffinato, elegante, intramontabile greige Armani. Domani i negozi e il sito di Armani saranno chiusi dalle 15. Il gruppo ha informato i clienti spiegando che "in segno di rispetto per la scomparsa del signor Armani, lunedì 8 settembre i negozi e il sito saranno chiusi dalle ore 15:00 fino al termine della giornata. Le attività riprenderanno regolarmente da martedì 9 settembre".
Approfondimento
©Getty
Giorgio Armani, lo stilista che ha conservato lo spirito e la qualità del Made in Italy, il maestro dell'Haute Couture, innovatore e visionario che collezione dopo collezione ha celebrato la bellezza della diversità