Giorgio Armani in bianco e nero, le foto storiche

Giorgio Armani, lo stilista che ha conservato lo spirito e la qualità del Made in Italy, il maestro dell'Haute Couture, innovatore e visionario che collezione dopo collezione ha celebrato la bellezza della diversità
- Lo stilista italiano Giorgio Armani legge una copia di USA Today con un gruppo di modelli e modelle, tutti sorridenti e ridenti, su un marciapiede a Los Angeles
- Lo stilista posa con il suo cane durante un'intervista nella sua casa milanese
- Lo stilista dialoga con un amico durante dopo la presentazione dell'antemprima della collezione, 1978
- Lo stilista mentre esamina i disegni dei nuovi modelli nel suo studio
- Lo stilista, nato a Piacenza nel 1935, si rilassa nella sua casa milanese
- Lo stilista posa in un palazzo storico durante uno shooting con una delle sue modelle a Milano
- David Lees immortala lo stilista in un momento di tenerezza con i suoi animali
- Lo stilista sistema gli ultimi dettagli per la sfilata autunno inverno 1980
- Lo stilista chiude la sfilata nei grandi magazzini I.Magnin durante il suo tour promozionale a San Francisco e Los Angeles
- Lo stilista con i suoi ospiti nella sua casa in California
- Lo stilista fa il suo ingresso in passerella durante il finale della sfilata primavera estate 1993
- Il maestro dirige le modelle in passerella durante le prove in preparazione della cena promozionale e della sfilata di Armani a Los Angeles nel 1988
- Lo stilista firma le t-shirt e i jeans A/X nel negozio a SoHo a New York City
- Rosetta Armani a destra e lo stilista a sinistra e gli ospiti partecipano ad una festa per celebrare il lancio di Gio by Giorgio Armani al Sound Factory Bar l'8 febbraio 1993 a New York
- Lo stilista accoglie ospiti nel backstage dopo la sfilata autunno inverso 1991
- Lo stilista durante la cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa del Royal College of Art. In foto ritratto assieme all'architetto Norman Foster e agli stilisti Zandra Rhodes e Mary Quant
- Gran finale dopo la presentazione della collezione primavera estate 1992, lo stilista ringrazia il pubblico mentre i modelli si baciano
- Gli stilisti Gianni Versace, Valentino Garavani, Giorgio Armani e Gianfranco Ferrè mentre posano per un ritratto durante l'evento di beneficienza Convivo per la lotta all'AIDS a Milano l'11 giugno 1992
- Lo stilista posa per un ritratto durante la preparazione della sfilata primavera estate prêt-à-porter Emporio Armani Uomo 1993