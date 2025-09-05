Addio a Giorgio Armani, il cordoglio globale sui social

Dopo la morte dello stilista, icona assoluta della moda, il mondo di cinema, musica e fashion lo saluta con post e ricordi commossi. Da Versace a Beckham, da Julia Roberts ad Anna Wintour: una scia di tributi che racconta l’impronta indelebile del “Re Giorgio”

La scomparsa di Giorgio Armani, 91 anni, annunciata il 4 settembre, ha acceso un’onda planetaria di reazioni sui social: colleghi, celebrità e addetti ai lavori hanno condiviso foto, aneddoti e parole di gratitudine per lo stilista che ha riscritto l’eleganza contemporanea. Donatella Versace parla di "un gigante", Victoria Beckham lo definisce "un visionario", mentre Julia Roberts ricorda il suo rigore gentile e il sostegno lungo le loro carriere; tra le voci anche Anna Wintour e Ralph Lauren. In questo pezzo i post più significativi per restituire, in tempo reale, la misura dell’eredità di “Re Giorgio”.

Il direttore di Sky TG24 Giuseppe de Bellis ricorda Giorgio Armani: "Qualche tempo fa ha citato sè stesso in un articolo in cui diceva 'A volte mi fermo e mi chiedo devo dimostrare qualcosa a chi? A me stesso'"

Le amate top model, da Naomi Campbell a Claudia Schiffer lo hanno ricordato come "una leggenda, un visionario, un vero maestro di eleganza"

La straordinaria eco suscitata dalla morte di Giorgio Armani va oltre il tributo cinematografico o l’omaggio istituzionale: trova un tratto connettivo nella moda, nella cultura e nello sport — territori nei quali la sua visione è stata pionieristica.

Armani ha incarnato un’eleganza sobria e concreta, capace di una lucidissima astrazione, che si traduceva in capi capaci di resistere al tempo e alla volubilità delle tendenze. Questo spirito, saldamente legato a Milano, la sua casa e fonte d’ispirazione, è stato raccontato con rispetto e partecipazione collettiva, a sottolineare come “il re della moda” fosse prima di tutto un uomo che ha saputo unire identità e modernità.

