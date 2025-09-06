Meloni: "Al Quirinale ho giurato con tailleur di Armani. Lo rifarei"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meloni: "Al Quirinale ho giurato con un tailleur di Armani. Una scelta che rifarei"

Cronaca
©Getty

La premier ha ricordato la cerimonia di giuramento al Quirinale, in occasione della quale aveva indossato un completo blu navy firmato dal grande stilista. "In quel tailleur di Armani c'erano molti messaggi: difesa del Made in, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un'Italia che può primeggiare nel mondo", ha spiegato Meloni

ascolta articolo

Giorgio Armani "è stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona". A ricordare il grande stilista, morto il 4 settembre all'età di 91 anni, è stata la premier Giorgia Meloni. Il re della moda "ha mostrato al mondo che l'Italia può essere grande senza rinunciare alla sua identità", ha scritto la presidente del Consiglio in un intervento sul Corriere della Sera, ricordando anche la cerimonia di giuramento al Quirinale, in occasione della quale aveva indossato un tailleur blu navy firmato proprio dal grande stilista. "Ed è una scelta che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c'erano molti messaggi: difesa del Made in, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un'Italia che può primeggiare nel mondo", ha spiegato Meloni.

Meloni: "Armani ha contribuito a elevare le eccellenze sartoriali italiane"

"L'essenza del Made in Italy è un connubio di talento, cura del dettaglio, attenzione per i propri collaboratori. Caratteristiche che rendono le nostre imprese apprezzate e amate in tutto il mondo, e che in Armani hanno trovato una magnifica sintesi. Ha contribuito ad elevare le eccellenze sartoriali italiane all'internazionalità, formando generazioni di professionisti", ha specificato ancora Meloni. "Le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita. Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy", ha ricordato la premier, sottolineando che "la nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza".

Leggi anche

Morto Giorgio Armani, le reazioni del mondo politico e della cultura
FOTOGALLERY

1/19
Mondo

Giorgio Armani, l’addio nelle prime pagine di tutto il mondo. FOTO

La moda perde il suo re. Lo stilista e imprenditore, simbolo del made in Italy, è morto ieri a 91 anni. Rivoluzionario della moda, ha vestito star di Hollywood, politici, reali, campioni dello sport. Tutti i maggiori quotidiani internazionali hanno dato la notizia della sua scomparsa nelle prime pagine in edicola oggi. Ecco una selezione, dal New York Times a Le Figaro, da El Mundo a Liberation

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Meloni: "Al Quirinale ho giurato con tailleur di Armani. Lo rifarei"

Cronaca

La premier ha ricordato la cerimonia di giuramento al Quirinale, in occasione della quale aveva...

Riforma degli avvocati, da giuramento a esame di Stato: le novità

Cronaca

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sul nuovo ordinamento...

Stop cellulari a scuola, sanzioni graduali e sospensione. I consigli

Cronaca

Con il cellulare acceso a lezione si rischia la sospensione. Con l’avvio dell'anno scolastico...

Chi sono gli attivisti a bordo delle barche della Sumud Flotilla

Raffaella Daino

Cronaca: i più letti