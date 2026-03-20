Umberto Bossi, i funerali del fondatore della Lega Nord si terranno domenica a PontidaCronaca
A quanto si apprende la famiglia, "volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega", ha deciso che i funerali di Bossi si terranno a Pontida, domenica 22 marzo alle 14 nell'abbazia del monastero di San Giacomo. Non ci sono ancora invece informazioni su dove sarà allestita la camera ardente
I funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni ieri all'ospedale di Varese, si terranno a Pontida. Il rito sarà alle 14 all'abbazia di San Giacomo Maggiore. La scelta nasce dalla volontà della famiglia di "condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega". Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali dalla famiglia riguardo al luogo esatto dove sarà allestita la camera ardente.
Bossi e l’usanza del monastero di San Giacomo
Sul "sacro suolo" del “pratone” di proprietà della Lega si tiene ogni anno dal 1990 il tradizionale raduno del partito (unica interruzione nel 2004 a causa della malattia del senatur). Prima di ogni raduno, finché è stato segretario, Bossi usava recarsi al monastero di San Giacomo, ritratto anche nella cartolina scelta per gli auguri di Natale nel 2021. L'abbazia si trova in piazza del Giuramento. Secondo una tradizione non confermata storicamente, infatti, qui, il 7 aprile del 1166, si sarebbero stipulati gli accordi della Lega Lombarda finalizzati alla lotta armata contro il Sacro Romano Impero di Federico Barbarossa.