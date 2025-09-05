Le dimore di Armani, dalla casa di Milano alla villa di Pantelleria

Introduzione

Il re della moda amava le sue case sparse per il mondo perché ognuna aveva qualcosa che la rendeva speciale. A Oscar Duboÿ aveva confidato di amarle “tutte, senza distinzione, per motivi diversi. La mia casa milanese è il centro del mio universo. Quella sull'isola italiana di Pantelleria - aveva spiegato - è un amore stabile e duraturo a cui torno ogni estate. La mia villa ad Antigua è un sogno tropicale, un rifugio durante l'inverno. E infine, il mio nuovo appartamento a New York è una fantasia cinematografica”. Il patrimonio immobiliare di Giorgio Armani è vasto e caratterizzato dal tocco inconfondibile dello stilista, fatto di eleganza senza tempo, minimalismo discreto e preziosismo materico