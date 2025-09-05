Le dimore di Armani, dalla casa di Milano alla villa di Pantelleria

Introduzione
Il re della moda amava le sue case sparse per il mondo perché ognuna aveva qualcosa che la rendeva speciale. A Oscar Duboÿ aveva confidato di amarle “tutte, senza distinzione, per motivi diversi. La mia casa milanese è il centro del mio universo. Quella sull'isola italiana di Pantelleria - aveva spiegato - è un amore stabile e duraturo a cui torno ogni estate. La mia villa ad Antigua è un sogno tropicale, un rifugio durante l'inverno. E infine, il mio nuovo appartamento a New York è una fantasia cinematografica”. Il patrimonio immobiliare di Giorgio Armani è vasto e caratterizzato dal tocco inconfondibile dello stilista, fatto di eleganza senza tempo, minimalismo discreto e preziosismo materico
La casa di Milano
Ad AD Italia Giorgio Armani ha raccontato di aver cambiato indirizzo più volte a Milano, “ma quando, nel 1982, ho visto la casa in via Borgonuovo ho capito che era quella giusta. È un imponente edificio del XVII secolo, ma non volevo che diventasse una casa di rappresentanza, bensì un’isola tranquilla per me e gli amici più stretti”. Ampia 2000 metri quadri, è suddivisa su tre piani. A dominare è la luce messa in risalto dalla scelta del bianco che si ripete in ogni stanza della casa creando un meraviglioso contrasto con il nero
Stili diversi nella casa milanese
Armani ha spiegato che, insieme a Peter Marino, nella maison milanese ha esaltato la materialità degli spazi. “Gli interni abbracciano epoche e stili diversi, dagli anni ’30 ai ’40, con echi etnici. Dalla mia ultima collezione ho scelto oggetti grafici e cromatici che si inseriscono bene nel contesto", ha detto. I pavimenti e gli infissi total black creano un contrasto armonico con gli arredi e le colonne del salone bianco.
La casa a Broni per trascorrere i weekend
Agli inizi degli anni ’80 Armani era in cerca anche di “una villa semplice e accogliente in campagna, dove trascorrere i weekend”. “Ho passato ore a perlustrare la pianura nei dintorni di Pavia in compagnia di amici - ha detto - e improvvisamente ci appare una specie di Versailles en miniature. Costruita negli anni ’50, era quasi in rovina, ma la comprai ugualmente. L’ho arredata con camini, tavolini bassi, comodi divani e boiserie. Broni è un teatro, dove mi rifugio per aprire la mente a nuovi orizzonti. In un certo senso, qui assecondo il mio lato borghese”
La casa a Forte dei Marmi per le vacanze
Quella a Forte dei Marmi è stata la prima casa per le vacanze acquistata da Giorgio Armani e quella che nel cuore del re della moda ha un posto speciale. Lo stilista ha rivelato di averla arredata come una piccola capanna sul mare e che, nel corso degli anni, l’ha modificata poco perché si è conservata incredibilmente bene. Armani ha confidato di aver “aggiunto qualche comodità qua e là, un bagno turco, per esempio, e attrezzi moderni per il fitness. Nel living ho messo dei nuovi divani. Per il resto, tutto è rimasto com’era”
La villa di Pantelleria
“Pantelleria per me è stata a lungo solo un’isola deserta, ma poi ho ceduto al suo fascino selvaggio. Mi ha stregato soprattutto Cala Gadir - ha raccontato - dove c’erano tre dammusi, antiche costruzioni in pietra lavica con il tetto a cupola tenute insieme da una mescola di terra e acqua. Li ho acquistati nel 1981 e li ho arredati con mobili moderni, per scongiurare il rischio di un esotismo eccessivo. Con passione mi sono dedicato anche all’oasi che circonda la tenuta. Sono orgoglioso del mio palmeto che è diventato una piccola attrazione dell’isola”
La casa intima di Saint-Tropez in Francia
Lo stilista ha rivelato che Saint-Tropez ha qualcosa di familiare che riusciva a farlo rilassare profondamente. Anche qui ha acquistato una casa definita “intima e accogliente” con i suoi 700 metri quadrati e che “emana un calore piacevole”. Armani l’ha comprata nel 1996 per la natura che circonda la struttura con un parco con cipressi, gelsomini rampicanti e più di venticinque alberi di eucalipto
La casa di Saint Moritz in Svizzera
La casa di St. Moritz in Svizzera è stata acquistata per assecondare il desiderio del re della moda di scandire le giornate al ritmo della vita di montagna: sveglia presto, passeggiata nei boschi, giro in paese. L’abitazione del XVII secolo è stata restaurata dallo stilista che ha dato all’interno un’impronta ispirata alll’estetica giapponese con tanti oggetti portati lì dai viaggi
La casa di Parigi in Francia
Giorgio Armani amava molto anche Parigi per la sua atmosfera elegante ed eccentrica, la joie de vivre e la leggerezza. Qui ha comprato una casa che mantiene intatto lo stile della Ville Lumière fatto di camini lavorati, arredi classici e pareti arricchite da pannelli
L’attico a New York
Nel 2019 lo stilista ha infine acquistato un attico a New York. L’appartamento è caratterizzato da ampie vetrate e uno stile in linea con i gusti dello stilista, affaccia direttamente su Central Park.
