Mondiali 2026, pazza rimonta del Belgio sul Senegal. Usa avanti. LIVE

Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi dei Mondiali di calcio, eliminando rispettivamente il Congo e il Senegal. Passano anche gli Stati Uniti che liquidano con un 2 a 0 la Bosnia
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Incredibile risultato per il Belgio che a pochi minuti dallo scadere si trovava sotto di due gol contro il Senegal. Pareggio nei tempi regolamentare e un rigore al 125.mo portano la squadra di Garcia agli ottavi. Dove incontreranno gli Stati Uniti che nella notte hanno liquidato la pratica Bosnia con un secco 2 a 0. Soffre l'Inghilterra che trascinata da Harry Kane (doppietta) rimonta il Congo e vince 2 a 1. Oggi torna in campo la Spagna.
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Gli Stati Uniti volano agli ottavi: Bosnia battuta 2-0
Gli Stati Uniti staccano il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. La nazionale a stelle e strisce ha superato 2-0 la Bosnia grazie alle reti di Balogun, in gol allo scadere del primo tempo prima di farsi espellere al 64', e di Tillman, che ha chiuso i conti all'82'. Agli ottavi gli statunitensi troveranno il Belgio, uscito vincitore da una gara ricca di colpi di scena contro il Senegal.
Il Belgio rimonta il Senegal 3-2 e vola agli ottavi
Passaggio del turno in extremis per il Belgio ai sedicesimi dei Mondiali 2026. I Diavoli Rossi, sotto 2-0 a quattro minuti dal termine dei tempi regolamentari, riacciuffano il Senegal grazie ai gol di Lukaku e Tielemans nel finale del secondo tempo, portando la sfida ai supplementari. A decidere il match è ancora Tielemans, che al 5' di recupero dell'extra time trasforma il rigore del 3-2.