Mondiali 2026, pazza rimonta del Belgio sul Senegal. Usa avanti. LIVE

Gli Stati Uniti staccano il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026. La nazionale a stelle e strisce ha superato 2-0 la Bosnia grazie alle reti di Balogun, in gol allo scadere del primo tempo prima di farsi espellere al 64', e di Tillman, che ha chiuso i conti all'82'. Agli ottavi gli statunitensi troveranno il Belgio, uscito vincitore da una gara ricca di colpi di scena contro il Senegal.