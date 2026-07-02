Introduzione
Si va sempre più delineando il quadro delle 16 squadre chiamate ad affrontarsi negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Dopo la faticosa qualificazione dell'Inghilterra, salavata da una doppietta del solito Kane che ha permesso di ribaltare l'iniziale vantaggio del Congo, nella notte italiana sono stati il Belgio e gi Stati Uniti a strappare altri due pass. Le squadre Di Rudi Garcia e Mauricio Pochettino si affronteranno lunedì per un posto nei quarti, dopo un passaggio del turno ottenuto in circostanze assai diverse
Quello che devi sapere
Harakiri Senegal: Belgio avanti dopo essere stato sempre sotto
Si può avere il dominio di una partita quasi fino al termine, portarsi avanti 2-0 e poi gettare una vittoria meritata in quattro minuti. È quello che ha fatto il Senegal a Seattle, nel sedicesimo di finale contro il Belgio, terminato 3-2. Una rete nel primo tempo, di Diarra; il raddoppio a inizio secondo tempo di Ismaila Sarr. Sembrava cosa fatta il secondo ottavo di finale consecutivo per l'undici africano. Invece Lukaku al 41' e Tielemans al 44' della ripresa hanno rimesso in parità il risultato, portando il match a insperati tempi supplementari. E, nel recupero del secondo, ancora capitan Tielemans si è procurato e ha trasformato il rigore che ha permesso al Belgio il clamoroso ribaltone, evitando una eliminazione, che sarebbe stata giusta senza quei due lampi, quando le speranze sembravano ormai perse. Perché per 86 minuti i Leoni della Teranga avevano dominato, fisicamente e tecnicamente, con una maturità tattica sorprendente.
Il capitano Tielemans si procura e calcia il rigore del sorpasso
Belgio frenetico in avvio, mentre il Senegal ragiona di più. La prima conclusione nello specchio è però dei Diavoli Rossi, con il destro di Trossard (9'). Diaw blocca il rasoterra. Quattro minuti dopo il Senegal sfiora l'1-0: cross da sinistra di Diarra, uscita imprecisa di Courtois e Sarr coglie la base del palo. I giocatori in maglia verde guadagnano metri e Courtois deve fermare la botta da fuori area di Gueye. Dopo i primi minuti circospetti, ora il Senagal tiene l'iniziativa con personalità. Il risultato è il meritato vantaggio dei ragazzi del ct Thiaw, al 25'. Sull'ennesimo cross di Mané, il colpo di testa di Sarr centra il palo, ma Diarra è lesto ad appoggiare la palla in rete. Belgio scosso e costretto ad inseguire al cooling break del primo tempo. Lo svantaggio non scuote la squadra di Garcia, la costruzione dal basso continua ad essere lenta e nemmeno De Bruyne riesce a cambare ritmo. Al contrario, il Senegal si muove con scambi in velocità, come quello con Diarra che porta Mané al tiro, fermato da Courtois. Al 45' fiammata belga: De Cuyper da lontano, Diaw devia in angolo. Serve una presenza 'pesante' in area e Lukaku sostituisce l'evanescente De Ketelaere ad inizio ripresa. Mané sfugge ancora sulla sinistra, ma Diarra mette al lato il cross arretrato. Ma il 2-0 é rimandato di poco. Al 7' lancio millimetrico da metà campo, controllo di spalla e il destro di Ismaïla Sarr buca ancora Courtois eludendo il tentativo di recupero di Mechele e Theate. Il Belgio getta dentro forse fresche: fuori De Bruyne (spento) e Doku, entrano Raskin e Lukebakio. Esce anche Vanaken, entra Moreira. Iniziativa isolata di Lukebakio che tenta la conclusione a giro, palla fuori di pochissimo. È il preludio di 4 minuti che cambiano tutto: al 41' Lukaku segna l'1-2 su un cross di Meunier, al 44' uscita disastrosa di Diaw su un cross dalla sinistra, Tielemans riesce a deviare la palla e pareggia. Il 2-2 resta inchiodato fino al contatto tra Camara e Tielemans in area di rigore senegalese. L'arbitro va a rivedere l'azione allo schermo e decide per il rigore che salva il Belgio da una prematura uscita di scena e getta nella disperazione i senegalesi, in campo e sugli spalti.
Balogun, gol e rosso: Tillman chiude i giochi per gli Usa
Avanzano anche gli Stati Uniti, che si sono qualificati agli ottavi di finale grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Folarin Balogun, autore di un gol nel finire del primo tempo (45') prima di essere espulso al 66' per un fallo pericoloso. Sblocca il match proprio il gol di Balogun al 45', con lapunizione di Tillman (82') mette dentro il gol della sicurezza e lancia gli Usa agli ottavi difinale. Si chiude ai sedicesimi il Mondiale della Bosnia, passata da migliore terza nel girone di Svizzera, Canada e Qatar. Gli Stati Uniti e il Belgio si affronteranno il 7 luglio alle 2 per un posto nei quarti di finale, nella rivincita degli ottavi del 2014.
Il programma di oggi: torna in campo la Spagna di Yamal
Il programma dei sedicesimi procede a ritmo serrato con altre tre sfide in programma oggi. Si parte alle 21 ora italia con la Spagna di Lamine Yamal impegnata contro l'Austria. La vincente sfiderà la squadra che uscirà vittoriosa dalla gara più euilibrata di giornata, l'incontro tra Portogallo e Croazia, in campo all'1. A chiudere, alle 5 ora italiana, l'inedito match tra Svizzera e Algeria.