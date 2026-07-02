Belgio frenetico in avvio, mentre il Senegal ragiona di più. La prima conclusione nello specchio è però dei Diavoli Rossi, con il destro di Trossard (9'). Diaw blocca il rasoterra. Quattro minuti dopo il Senegal sfiora l'1-0: cross da sinistra di Diarra, uscita imprecisa di Courtois e Sarr coglie la base del palo. I giocatori in maglia verde guadagnano metri e Courtois deve fermare la botta da fuori area di Gueye. Dopo i primi minuti circospetti, ora il Senagal tiene l'iniziativa con personalità. Il risultato è il meritato vantaggio dei ragazzi del ct Thiaw, al 25'. Sull'ennesimo cross di Mané, il colpo di testa di Sarr centra il palo, ma Diarra è lesto ad appoggiare la palla in rete. Belgio scosso e costretto ad inseguire al cooling break del primo tempo. Lo svantaggio non scuote la squadra di Garcia, la costruzione dal basso continua ad essere lenta e nemmeno De Bruyne riesce a cambare ritmo. Al contrario, il Senegal si muove con scambi in velocità, come quello con Diarra che porta Mané al tiro, fermato da Courtois. Al 45' fiammata belga: De Cuyper da lontano, Diaw devia in angolo. Serve una presenza 'pesante' in area e Lukaku sostituisce l'evanescente De Ketelaere ad inizio ripresa. Mané sfugge ancora sulla sinistra, ma Diarra mette al lato il cross arretrato. Ma il 2-0 é rimandato di poco. Al 7' lancio millimetrico da metà campo, controllo di spalla e il destro di Ismaïla Sarr buca ancora Courtois eludendo il tentativo di recupero di Mechele e Theate. Il Belgio getta dentro forse fresche: fuori De Bruyne (spento) e Doku, entrano Raskin e Lukebakio. Esce anche Vanaken, entra Moreira. Iniziativa isolata di Lukebakio che tenta la conclusione a giro, palla fuori di pochissimo. È il preludio di 4 minuti che cambiano tutto: al 41' Lukaku segna l'1-2 su un cross di Meunier, al 44' uscita disastrosa di Diaw su un cross dalla sinistra, Tielemans riesce a deviare la palla e pareggia. Il 2-2 resta inchiodato fino al contatto tra Camara e Tielemans in area di rigore senegalese. L'arbitro va a rivedere l'azione allo schermo e decide per il rigore che salva il Belgio da una prematura uscita di scena e getta nella disperazione i senegalesi, in campo e sugli spalti.