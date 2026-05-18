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Ucraina Russia, Mosca, abbattuti 50 droni sulle regioni russe e sul Mar d'Azov. LIVE

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Lo riporta, scrive la Tass, il Ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov

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La scorsa notte, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la Tass, il Ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov. "Le  nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e  agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto  giustificate. Questa volta, i droni hanno raggiunto la regione di Mosca,  e stiamo chiaramente dicendo ai russi: il loro Paese deve porre fine  alla guerra". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivendica le  decine di droni ucraini che nella notte sono stati lanciati su Mosca e  sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine  di feriti.

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La scorsa notte, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la Tass, il Ministero della Difesa russo.    I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov.

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