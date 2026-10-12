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Andrea è uno dei soci di Corte Novella, un hotel e residence 3 stelle nel centro e di recente apertura. Nasce dall'idea di Novella, la madre di uno dei tre soci-proprietari della struttura – tutti trentenni pieni di idee e di entusiasmo. Andrea è diventato albergatore quasi per caso, ma si è innamorato della professione. La struttura ha 22 camere, una grande hall con zona relax, una palestra, una sala colazione con zona buffet e bar e un chiostro. Lo stile è moderno: le stanze si distinguono per arredi dalle linee moderne, design minimal e attenzione ai dettagli.

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