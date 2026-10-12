Bruno Barbieri 4 Hotel, Il Leoncino ha vinto la sesta puntata a Brescia. FOTO
Bruno Barbieri ha cercato la miglior struttura di Brescia, che sorprende per l'eleganza discreta, la storia romana e le vicine colline della Franciacorta. Nota come “la Leonessa d’Italia”, possiede un notevole patrimonio artistico e architettonico, con monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità. Si sono sfidati Edoardo, Claudia, Matteo e Andrea. Ha vinto Il Leoncino di Edoardo. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand