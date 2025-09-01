Cornetto Battiti Live, la scaletta della puntata speciale

L'appuntamento musicale più amato dell'estate torna, lunedì 1 settembre, con una puntata speciale: quattro ore di musica, con la conduzione di Blasi e Alvin e con la presenza di Nicolò De Devitiis, per rivivere le emozioni della stagione appena trascorsa
Lunedì 1 settembre va in onda su Canale 5 la puntata finale (e speciale) di Cornetto Battiti Live. Da Molfetta, l'appuntamento musicale più amato dell'estate, condotto da Ilary Blasi e Alvin con la partecipazione di Nicolò De Devitiis, permetterà di rivivere le emozioni della stagione appena finita.
I cantanti sul palco
Questi i cantanti che saliranno sul palco, nel corso della puntata speciale di Cornetto Battiti Live in onda su Canale 5:
- Achille Lauro
- Annalisa che, con Marco Mengoni, lancerà in autunno il singolo Ma io sono fuoco
- Olly, da poco tornato con Questa domenica
- Negramaro
- Alfa, che ha da poco compiuto 22 anni
- Gigi D’Alessio, presto in Piazza del Plebiscito a Napoli per ben 7 concerti
- Fedez, reduce da un'estate colma di live e d'amore
- Irama, ora in radio con il duetto Ex con Elodie
- Alessandra Amoroso, presto mamma per la prima volta
- Serena Brancale
- Clara
- The Kolors il cui leader, Stash, ha dovuto annullare alcune date a causa di una brutta infezione aggravata dal Covid-19
- Tananai che, a inizio estate, ha pubblicato il nuovo singolo Bella Madonnina
- Boomdabash
- Loredana Bertè
- Anna
- Francesco Gabbani, prossimo giudice di X-Factor
- Sal Da Vinci
- Cristiano Malgioglio
- Fabio Rovazzi
- Noemi che, con Rocco Hunt, ha lanciato il singolo Oh ma
- Rocco Hunt
- Coez
- Coma_Cose
- Emis Killa
- Luchè
- Lorella Cuccarini con Riki
- Rkomi, che in autunno vedremo nei teatri italiani
- Capo Plaza
- Gabry Ponte
- Fred De Palma
- Gaia e TrigNO
Un'edizione speciale
Cornetto Battiti Live 2025 ha segnato la 23esima edizione della celebre kermesse musicale estiva, svoltasi dal 18 al 22 giugno a Molfetta, affacciata sul mare della “Civitas Mariae”. L'evento ha proposto oltre 170 performance sul palco e anche tappe “on the road” in diverse città pugliesi come Taranto, Ostuni, Gallipoli e Bari.
Condotta dal dinamico trio Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, la manifestazione è stata trasmessa in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV, mentre le cinque puntate in differita sono andate in onda su Canale 5 tra il 7 luglio e il 4 agosto. Novità di quest’anno: “Casa Battiti”, un villaggio creativo da 700 mq con pool lounge, beauty & recording area e spazi per interviste e talk, vero epicentro del backstage.
Il cast artistico è stato uno dei più ricchi di sempre, con nomi come Fedez, Alessandra Amoroso, Annalisa, Achille Lauro, Boomdabash, Negramaro, Orietta Berti, Eiffel 65 e tanti altri.
La puntata dell'1 settembre sarà una sorta di compilation, con montaggi e scene esclusive.