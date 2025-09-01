Cornetto Battiti Live, la scaletta della puntata speciale

L'appuntamento musicale più amato dell'estate torna, lunedì 1 settembre, con una puntata speciale: quattro ore di musica, con la conduzione di Blasi e Alvin e con la presenza di Nicolò De Devitiis, per rivivere le emozioni della stagione appena trascorsa

Lunedì 1 settembre va in onda su Canale 5 la puntata finale (e speciale) di Cornetto Battiti Live. Da Molfetta, l'appuntamento musicale più amato dell'estate, condotto da Ilary Blasi e Alvin con la partecipazione di Nicolò De Devitiis, permetterà di rivivere le emozioni della stagione appena finita.

Un'edizione speciale

Cornetto Battiti Live 2025 ha segnato la 23esima edizione della celebre kermesse musicale estiva, svoltasi dal 18 al 22 giugno a Molfetta, affacciata sul mare della “Civitas Mariae”. L'evento ha proposto oltre 170 performance sul palco e anche tappe “on the road” in diverse città pugliesi come Taranto, Ostuni, Gallipoli e Bari.

Condotta dal dinamico trio Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, la manifestazione è stata trasmessa in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV, mentre le cinque puntate in differita sono andate in onda su Canale 5 tra il 7 luglio e il 4 agosto. Novità di quest’anno: “Casa Battiti”, un villaggio creativo da 700 mq con pool lounge, beauty & recording area e spazi per interviste e talk, vero epicentro del backstage.

Il cast artistico è stato uno dei più ricchi di sempre, con nomi come Fedez, Alessandra Amoroso, Annalisa, Achille Lauro, Boomdabash, Negramaro, Orietta Berti, Eiffel 65 e tanti altri.

La puntata dell'1 settembre sarà una sorta di compilation, con montaggi e scene esclusive.