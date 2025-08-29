Olly è tornato con la nuova canzone Questa domenica: il testo

Il nuovo brano arriva, a sorpresa, qualche giorno prima del ritorno live di Olly. Che, il 2 e il 4 settembre, sarà all'Ippodromo SNAI La Maura per un doppio concerto sold-out

Il 2 e il 4 settembre prossimi, Olly sarà all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano per due concerti entrambi sold-out. Qualche giorno prima del doppio appuntamento, il cantante ha annunciato (a sorpresa) il nuovo singolo Questa domenica.

Il testo

Scritta da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli, che ne ha curato anche la produzione, Questa domenica è una ballad dallo stile anni ’80. Ecco il testo:

Sono di poche parole quando si tratta di te

Ma a stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè

Che te ne frega se piove

Ti puoi fermare da me

A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere

Dimmi che non sono solo dei pensieri strani

Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu

Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi

Ora dimmi che rimani pure se non piove più



No, io no

Che mi passa per la testa non lo so

E no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no



Ci siamo detti già tutto (Tutto)

Ci siamo fatti paura (Paura)

Ma certe cose, giuro (Giuro)

Non le ho mai dette a nessuno

Lo senti questo rumore?

Che bel casino (Che bel casino)

Due calici di vino

Ti ascolterei per ore

Mi dai quasi fastidio (Vieni qua)



Oh

Dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi

Dimmi che di tanto mi ami pure tu (Pure tu, pure tu)

Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi

Tu che sei rimasta qua ora che non piove più



No, io no

Che mi passa per la testa non lo so

E no, io no

Finché non ti addormenti tu non dormirò

Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi

Ed è da questa domenica che è capitato a noi

No, io no

Oh no, io no

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo

E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più