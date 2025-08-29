Olly è tornato con la nuova canzone Questa domenica: il testo

Il nuovo brano arriva, a sorpresa, qualche giorno prima del ritorno live di Olly. Che, il 2 e il 4 settembre, sarà all'Ippodromo SNAI La Maura per un doppio concerto sold-out
Il 2 e il 4 settembre prossimi, Olly sarà all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano per due concerti entrambi sold-out. Qualche giorno prima del doppio appuntamento, il cantante ha annunciato (a sorpresa) il nuovo singolo Questa domenica.
Il testo
Scritta da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli, che ne ha curato anche la produzione, Questa domenica è una ballad dallo stile anni ’80. Ecco il testo:
Sono di poche parole quando si tratta di te
Ma a stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè
Che te ne frega se piove
Ti puoi fermare da me
A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere
Dimmi che non sono solo dei pensieri strani
Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu
Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi
Ora dimmi che rimani pure se non piove più
No, io no
Che mi passa per la testa non lo so
E no, io no
Finché non ti addormenti tu non dormirò
Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi
Ed è da questa domenica che è capitato a noi
No, io no
Ci siamo detti già tutto (Tutto)
Ci siamo fatti paura (Paura)
Ma certe cose, giuro (Giuro)
Non le ho mai dette a nessuno
Lo senti questo rumore?
Che bel casino (Che bel casino)
Due calici di vino
Ti ascolterei per ore
Mi dai quasi fastidio (Vieni qua)
Oh
Dimmi che non sono solo dei pensieri assurdi
Dimmi che di tanto mi ami pure tu (Pure tu, pure tu)
Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi
Tu che sei rimasta qua ora che non piove più
No, io no
Che mi passa per la testa non lo so
E no, io no
Finché non ti addormenti tu non dormirò
Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi
Ed è da questa domenica che è capitato a noi
No, io no
Oh no, io no
Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo
E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più
Il significato
Questa domenica è una ballad malinconica e romantica, con atmosfere che richiamano gli anni ’80 reinterpretate in chiave moderna grazie alla produzione di Juli, con cui Olly lavora da tempo. Il testo racconta un amore inaspettato, capace di sbocciare persino in mezzo al caos. Immagini evocative come il “caffè bruciato” e la “pioggia” sullo sfondo fungono da metafore: sono dettagli quotidiani che diventano poesia, creando l’atmosfera di un sentimento che irrompe nella vita quando meno ce lo aspettiamo. Olly stesso, quel sentimento, lo descrive come “un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole". La canzone segna un’ulteriore evoluzione del percorso musicale di Olly, che prosegue idealmente lo stile emozionale già presente nei suoi precedenti brani Balorda nostalgia e Depresso fortunato.