Olly in concerto a Milano il 4 settembre, la possibile scaletta

Musica
Giuditta Avellina

Olly arriva a Milano il 4 settembre per un concerto all’Ippodromo Snai San Siro: attese hit come Balorda nostalgia, Devastante e Scarabocchi. Ecco la probabile scaletta e cosa aspettarsi da una delle date più attese del tour 2025.

Olly torna a Milano per una delle date più attese del suo tour 2025: il 4 settembre sarà protagonista all’Ippodromo Snai di San Siro, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto. Dopo mesi di concerti nei club e festival, il cantautore genovese porta sul palco meneghino il suo mix di pop, rap e atmosfere indie, consolidando un percorso artistico che negli ultimi due anni lo ha reso uno dei nomi più amati della nuova scena italiana.

Una carriera in crescita

Dal debutto a Sanremo Giovani nel 2022 fino alle hit più recenti, Olly ha saputo costruire una fanbase trasversale, capace di riempire piazze e palazzetti. Canzoni come “Balorda nostalgia”, “Devastante” e “Scarabocchi” sono diventate piccoli inni generazionali, raccontando emozioni quotidiane con leggerezza e intensità. L’appuntamento milanese rappresenta quindi non solo un concerto, ma una celebrazione del suo percorso.

La scaletta probabile

Non c’è ancora una setlist ufficiale, ma è possibile ipotizzare l’ordine dei brani basandosi sulle esibizioni degli ultimi mesi. Durante il tour nei club e i festival estivi, Olly ha proposto una scaletta ricca e corposa, alternando hit, brani del passato e i singoli più recenti. Ecco la probabile struttura della serata:

  • Intro

  • È festa

  • L’anima balla

  • Una vita

  • A squarciagola

  • Quei ricordi là

  • Bianca

  • L’amore va

  • Polvere

  • Un’altra volta

  • Paranoie

  • La lavatrice si è rotta

  • Ho voglia di te

  • Fammi morire

  • Scarabocchi

  • Noi che

  • A noi non serve far l’amore

  • I cantieri del Giappone

  • Per due come noi

  • Balorda nostalgia

  • Il campione

  • Devastante

  • Depresso fortunato (probabile versione speciale)

  • Menomale che c’è il mare

Un mix che alterna momenti intimi e introspettivi a esplosioni di energia, in linea con l’attitudine live dell’artista. Il 4 settembre Olly porterà a Milano un concerto che si preannuncia come un viaggio dentro il suo mondo musicale, tra nostalgia e leggerezza, melodie pop e beat urbani. Un’occasione per confermare, ancora una volta, il suo ruolo di protagonista della nuova musica italiana.

