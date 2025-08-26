Olly in concerto a Milano il 4 settembre, la possibile scaletta

Olly arriva a Milano il 4 settembre per un concerto all’Ippodromo Snai San Siro: attese hit come Balorda nostalgia, Devastante e Scarabocchi. Ecco la probabile scaletta e cosa aspettarsi da una delle date più attese del tour 2025.

Olly torna a Milano per una delle date più attese del suo tour 2025: il 4 settembre sarà protagonista all’Ippodromo Snai di San Siro, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto. Dopo mesi di concerti nei club e festival, il cantautore genovese porta sul palco meneghino il suo mix di pop, rap e atmosfere indie, consolidando un percorso artistico che negli ultimi due anni lo ha reso uno dei nomi più amati della nuova scena italiana.

Una carriera in crescita Dal debutto a Sanremo Giovani nel 2022 fino alle hit più recenti, Olly ha saputo costruire una fanbase trasversale, capace di riempire piazze e palazzetti. Canzoni come “Balorda nostalgia”, “Devastante” e “Scarabocchi” sono diventate piccoli inni generazionali, raccontando emozioni quotidiane con leggerezza e intensità. L’appuntamento milanese rappresenta quindi non solo un concerto, ma una celebrazione del suo percorso.