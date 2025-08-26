Olly in concerto a Milano il 4 settembre, la possibile scaletta

Olly arriva a Milano il 4 settembre per un concerto all’Ippodromo Snai San Siro: attese hit come Balorda nostalgia, Devastante e Scarabocchi. Ecco la probabile scaletta e cosa aspettarsi da una delle date più attese del tour 2025.
Olly torna a Milano per una delle date più attese del suo tour 2025: il 4 settembre sarà protagonista all’Ippodromo Snai di San Siro, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto. Dopo mesi di concerti nei club e festival, il cantautore genovese porta sul palco meneghino il suo mix di pop, rap e atmosfere indie, consolidando un percorso artistico che negli ultimi due anni lo ha reso uno dei nomi più amati della nuova scena italiana.
Una carriera in crescita
Dal debutto a Sanremo Giovani nel 2022 fino alle hit più recenti, Olly ha saputo costruire una fanbase trasversale, capace di riempire piazze e palazzetti. Canzoni come “Balorda nostalgia”, “Devastante” e “Scarabocchi” sono diventate piccoli inni generazionali, raccontando emozioni quotidiane con leggerezza e intensità. L’appuntamento milanese rappresenta quindi non solo un concerto, ma una celebrazione del suo percorso.
La scaletta probabile
Non c’è ancora una setlist ufficiale, ma è possibile ipotizzare l’ordine dei brani basandosi sulle esibizioni degli ultimi mesi. Durante il tour nei club e i festival estivi, Olly ha proposto una scaletta ricca e corposa, alternando hit, brani del passato e i singoli più recenti. Ecco la probabile struttura della serata:
Intro
È festa
L’anima balla
Una vita
A squarciagola
Quei ricordi là
Bianca
L’amore va
Polvere
Un’altra volta
Paranoie
La lavatrice si è rotta
Ho voglia di te
Fammi morire
Scarabocchi
Noi che
A noi non serve far l’amore
I cantieri del Giappone
Per due come noi
Balorda nostalgia
Il campione
Devastante
Depresso fortunato (probabile versione speciale)
Menomale che c’è il mare
Un mix che alterna momenti intimi e introspettivi a esplosioni di energia, in linea con l’attitudine live dell’artista. Il 4 settembre Olly porterà a Milano un concerto che si preannuncia come un viaggio dentro il suo mondo musicale, tra nostalgia e leggerezza, melodie pop e beat urbani. Un’occasione per confermare, ancora una volta, il suo ruolo di protagonista della nuova musica italiana.