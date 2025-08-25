Achille Lauro, a Roma regala un sogno a una fan disabile

Il cantautore di Verona esaudisce il desiderio di Azzurra: “Ci sarà posto per lei”. Una bambina di 11 anni affetta da una rara patologia genetica sognava di assistere a un live del suo beniamino musicale. L’ostacolo sembrava insormontabile: i biglietti per la tappa romana sono andati esauriti, compresi quelli riservati a persone con disabilità. L’assessore capitolino ai Grandi eventi Alessandro Onorato ha scritto all’artista, il quale ha risposto: “Aspetto Azzurra al mio concerto a Roma a giugno”

Una volta appresa la situazione e il desiderio della giovane fan di Lauro, l'assessore capitolino ai Grandi eventi Alessandro Onorato ha scritto all’artista, il quale ha risposto: “Aspetto Azzurra al mio concerto a Roma a giugno”. Lauro esaudisce così il desiderio della bambina: “Ci sarà posto per lei”. La vicenda ha trovato eco sulle pagine del Corriere della Sera, che ha accolto l'appello del padre di Azzurra rivolto ad Achille Lauro nella speranza di poter esaudire il sogno di sua figlia. La notizia ha attirato l’attenzione del sopracitato assessore ai Grandi eventi di Roma Alessandro Onorato.

“Achille Lauro è una persona di grandissima sensibilità”, ha poi raccontato al Corriere Onorato, spiegando di aver parlato con lui subito dopo aver conosciuto la vicenda. “Non appena gli ho descritto il desiderio della bambina, si è detto immediatamente disponibile. Insieme vogliamo scrivere il lieto fine di questa storia”.

“Sono contentissimo. Dopo la telefonata degli organizzatori, che mi hanno chiarito come il rifiuto iniziale fosse dovuto a un limite imposto per ragioni di sicurezza dai vigili del fuoco, mi hanno garantito che troveranno una sistemazione adeguata. Mi sono impegnato con tutte le mie forze per mantenere la promessa che avevo fatto a mia figlia, la mia bambina speciale”, ha dichiarato al Corriere della Sera il padre di Azzurra.

Le buone notizie non si fermano al semplice ingresso allo stadio. Alessandro Onorato ha infatti assicurato che l’esperienza di Azzurra sarà ancora più speciale: “Non solo potrà assistere al concerto all’Olimpico, ma faremo in modo che entri anche nel backstage. Ci sarà un incontro con Lauro, che ha già dato la sua disponibilità a salutarla e abbracciarla. Desideriamo donarle una serata indimenticabile e regalare un po’ di serenità ai suoi genitori, che ogni giorno affrontano sacrifici enormi per lei. Sono certo che il sorriso di Azzurra, nel momento in cui vedrà il suo idolo, sarà per la famiglia una gioia capace di alleggerire ogni fatica”, ha aggiunto l’assessore capitolino ai Grandi eventi.

Il messaggio sui social di Achille Lauro

A conferma della sua vicinanza, Achille Lauro ha dedicato una Storia alla vicenda, pubblicata domenica 24 agosto 2025 sui suoi profili ufficiali di Instagram, Facebook e TikTok.

“Qualche giorno fa ho letto sul Corriere la storia del papà di una bimba speciale che chiedeva di esaudire il sogno di sua figlia: partecipare al nostro primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma 2026, nonostante i posti fossero ormai esauriti, anche per le persone con difficoltà. Sono felice di potervi dire che la piccola Azzurra sarà mia ospite all'Olimpico e avrò il piacere di incontrare personalmente lei e la sua famiglia”, queste le parole di Lauro.

L’artista ha poi aggiunto: “Ringrazio il Corriere e l'assessore Alessandro Onorato per la segnalazione. Mi impegnerò sempre per aiutare i ragazzi a realizzare i propri sogni. Come molti di voi già sanno, sto lavorando alla costruzione della mia Fondazione, che nascerà proprio con questo obiettivo. Sono figlio di chi mi ha insegnato questi valori, e per me questo significa lasciare un segno del mio passaggio qui. Prima ancora della musica viene la mia gente e il dovere di ricordarsi delle persone che hanno bisogno. Ragazzi Madre Per sempre”, ha concluso Achille Lauro.