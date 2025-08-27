Aspettando XF2025, arriva lo speciale "Gabbani, Vanoni, la musica"

In attesa che si apra il sipario sulla nuova edizione di XF (da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW), appuntamento speciale per conoscere il nuovo giudice attraverso i suoi ricordi, i suoi racconti e le parole di un’ospite eccezionale: Ornella Vanoni. Giovedì 28 agosto alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su SkyGo

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di X Factor, al via da giovedì 11 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW ( LO SPECIALE ). Da quel giorno ritroveremo all’opera la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro , Jake La Furia e Paola Iezzi insieme alla new entry al tavolo Francesco Gabbani .

E nel percorso di avvicinamento a #XF2025, appuntamento speciale per conoscere proprio il nuovo giudice attraverso i suoi ricordi, i suoi racconti e le parole di un’ospite eccezionale: Gabbani, Vanoni, la musica è un lungo viaggio nella carriera di Francesco, che racconta di sé, della sua vita e della sua passione per la musica, dalla sua adolescenza alla lunga gavetta fino alle grandi e amatissime hit conosciutissime dal pubblico e ai grandi riconoscimenti conquistati in Italia e non solo. Il tutto impreziosito dalla presenza di una delle più grandi artiste della storia della musica italiana nonché sua amica, Ornella Vanoni , per la quale ha firmato il brano del 2021 Un sorriso dentro al pianto.

Francesco e Ornella ricorderanno il loro primo incontro e gli aneddoti della loro amicizia, tenendo sempre al centro la loro idea di musica e la bellezza del talento tra i giovani. Soprattutto, Francesco raccoglierà i consigli e i suggerimenti da parte di Ornella a pochi giorni dal suo esordio assoluto nei panni di giudice di un talent show: alla vigilia di X Factor 2025, la nuova avventura che lo vedrà protagonista al tavolo da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Francesco, attesissima novità dell’edizione 2025 dello show Sky Original prodotto da Fremantle, parlerà dei suoi esordi a Carrara e della sua gioventù passata sempre facendo musica nel negozio di strumenti musicali dei genitori, ma anche delle piccole e grandi esperienze sul palco e dietro le quinte – ad esempio quando, da giovanissimo, è stato fonico di palco per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro – che hanno costituito la sua gavetta. Fino al successo con le sue hit più conosciute, da Occidentali’s Karma a Viceversa, da Amen a Viva la vita, fino ai grandi trionfi al Festival di Sanremo (è stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big).

In più, camminando per le strade di Carrara ci accompagnerà, oltre che nel negozio di famiglia dove ha suonato le prime note, anche nella sua “giocheria”, il luogo del cuore dove registra la sua musica e suona diversi strumenti per poi, tra un pezzo e l’altro, dipingere coloratissime tele in maniera istintiva e collezionare calzini.

Gabbani, Vanoni, la musica, appuntamento speciale atteso per giovedì 28 agosto alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, è quindi un ritratto a tutto tondo di Francesco Gabbani, in attesa di conoscere un altro suo lato inedito, quello che per la prima volta nella sua carriera lo porta a essere giudice di un talent show.