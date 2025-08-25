The Kolors, Stash ha il Covid e annulla i concerti. Ecco come sta

Con alcune stories su Instagram, il cantante ha spiegato d'aver contratto una brutta infezione, peggiorata dal Covid. E ha raccontato quando, per il Covid-19, è finito in ospedale

I The Kolors erano attesi ad Agira (in provincia di Enna), a Messina e a Gela, ma i loro concerti sono stati annullati. Il motivo? Stash, il frontman del gruppo, non sta bene. Ha contratto una brutta infezione, e ha scoperto inoltre d'essere positivo al Covid-19.

Cos'ha Stash

"A causa del perdurare dello stato di salute di Stash, sono annullati i concerti dei The Kolors di oggi 22 agosto a Messina e di domani 23 agosto a Gela. Verranno date entro domani informazioni in merito ai rimborsi e all’eventuale possibilità di recuperare prossimamente le date cancellate": questa la nota ufficiale con cui il managament del gruppo, qualche giorno fa, ha annunciato il problema di salute che ha colpito Stash.

Con una story su Instagram, il cantante ha poi spiegato d'essere già al lavoro con gli organizzatori per recuperare al più presto i concerti saltati. "Non immaginate quanto è mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci aspettavano", ha scritto.

"È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco", ha spiegato Stash. Che, poi, ha annunciato di non avere solamente un'infiammazione: ha anche il Covid, per la seconda volta nella sua vita. "Io sono stato all'ospedale durante il covid con la polmonite da tutti e due i lati, con l'ossigeno attaccato e con la paura fottuta di morire", ha ricordato.