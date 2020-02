Tutto pronto per la seconda serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e alcune delle sue co-conduttrici, hanno dato il via alla principale rassegna musicale italiana, con una prima puntata seguitissima, ricca di ospiti e sorprese. Achille Lauro ha di certo sorpreso tutti con il suo outfit, mentre il monologo di Rula Jebreal è rapidamente divenuto virale, data la forza dei contenuti espressi. A ciò si aggiunge l’interpretazione di Tiziano Ferro di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, che lo ha portato alle lacrime per la commozione.

La scaletta della seconda serata di Sanremo

Amadeus è pronto per la seconda serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo dopo un soddisfacente esordio. Ad affiancarlo in questo nuovo appuntamento nel teatro Ariston saranno tre co-conduttrici. Si tratta di Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno.

Così come nella prima puntata della rassegna musicale, anche stavolta ci sarà spazio per svariati ospiti. Artisti in gara e ospiti si alterneranno costantemente, ponendo in pausa la gara per regalare al pubblico, in sala e da casa, forti emozioni con le interpretazioni dei seguenti artisti:

Zucchero

Gigi D’Alessio

Massimo Ranieri

Un trittico di grande livello, al quale si aggiunge un gruppo storico della musica italiana. Si tratta dei Ricchi e poveri, che calcheranno il palco dell’Ariston con la loro formazione originale. Ciò vuol dire che sarà con loro Marina Occhiena, il tutto a ben 50 anni dal secondo posto con “La prima cosa bella”. Così come nel primo appuntamento, ci sarà spazio per Tiziano Ferro, ospite musicale fisso, fortemente voluto da Amadeus in tutte le cinque puntate della 70^ edizione. Il cantautore italiano sarà affiancato da Massimo Ranieri, per un duetto che scatenerà di certo l’apprezzamenti dei fan di Sanremo. Momento intenso e commovente sarà quello di Paolo Palumbo, cantante 22enne ammalato di sclerosi laterale amiotrofica. Amadeus lo ha voluto sul palco di Sanremo per dargli la possibilità di cantare la sua “Io sono Paolo”. Il giovane non è più in grado di parlare autonomamente, il che vuol dire che l’esibizione avverrà grazie a un riproduttore vocale.

Spazio al resto delle esibizioni dei Big in gara. Ecco dunque chi calcherà il palco per cantare il proprio inedito:

Sul fronte Nuove Proposte invece sono stati eliminati Eugenio in via di Gioia e Fadi, rispettivamente contro Tecla e Leo Gassmann. In questa seconda puntata spazio ad altri quattro concorrenti:

