Sanremo 2020, Giordana Angi al Festival dopo Amici

Grande attesa per il ritorno di Giordana Angi sul palco del Festival di Sanremo. Per lei si tratta della seconda apparizione all’Ariston, con la prima avvenuta ormai molti anni fa. Era il 2012 infatti quando si presentò nella categoria Giovani. Allora cantò “Incognita Poesia”, mentre quest’anno propone “Come mia madre”. Tutto è cambiato in questi anni e ormai può definirsi una delle protagoniste della scena musicale italiana. Insieme con gli altri 23 big in gara, canta l’affetto per sua madre e lo fa nella maniera più diretta possibile, come i suoi testi ci hanno ormai abituato.

Giordana Angi a Sanremo

La prima volta a Sanremo fu di certo una grande emozione per lei. Si trattava di un giovane talento pronto ad addentare il mondo della musica, partendo dal basso. Era nella categoria Giovani e il suo futuro era ancora incerto.

Oggi invece, sentendo ancora quella stessa esigenza di scrittura di ieri, ha un seguito molto ricco e soprattutto è ben nota alla critica per i suoi testi profondo e diretti. Essere stata accettata a Sanremo da Amadeus in questa fase della sua carriera ha tutt’altro sapore. Si tratta infatti di un vero e proprio riconoscimento al lavoro svolto dal 2012 a oggi. È una Big a tutti gli effetti, è tra i 24 in gara, eppure la reazione principale dopo aver ricevuto la notizia da Amadeus è stata l’incredulità.

Ha infatti spiegato d’aver semplicemente messo giù il telefono e rimasta a guardare un punto fisso sul muro per 20 minuti circa: “Ero felicissima ma semplicemente immobile”. Le cose sono andate in maniera decisamente differente rispetto alla prima partecipazione. Al tempo fu il pubblico a decidere. Lei mandò il proprio brano, così da prendere parte a “Sanremosocial”, per poi ricevere un gran numero di apprezzamenti via Facebook. Ciò la condusse al provino dinanzi a Gianni Morandi. Riuscì a entrare nel gruppo sanremese, per poi uscire la prima sera. Un’esperienza breve, almeno per quanto riguarda il live, che però le ha consentito di capire che la musica era davvero la sua strada, che poteva farcela, credendoci fino in fondo.

Oggi tutto è diverso, così com’è stato diverso il suo proporre “Come mia madre” ad Amadeus. Lei si sente molto legata a Sanremo e porta nel cuore un’edizione in particolare. Per quanto assurdo possa sembrare, si tratta di quella targata 1989, quando lei non era ancora nata. Ha avuto modo però di recuperare i filmati di allora, apprezzando un’immensa Mia Martini, che cantava “Almeno tu nell’universo”.

GUARDA LE FOTO PIU' BELLE DI GIORDANA ANGI

Giordana Angi e Alberto Urso

Giordana Angi ritrova a Sanremo Alberto Urso, che in questa edizione risulta essere tra i favoriti, insieme con Anastasio ed Elodie. I due trovano il tempo di incontrarsi e scattarsi qualche foto per i social, che fanno impazzire i fan.

Entrambi infatti vengono fuori dalla scuola di Amici, che li ha formati e fatti conoscere ai giovanissimi. Ritrovarli ora insieme a Sanremo è dunque qualcosa che genera una grande emozione in una fetta di pubblico, che di certo guarderà il festival facendo il tifo per loro.