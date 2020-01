di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Avevamo il vino, ci mancava la birra. I Negramaro sono entrati nella storia della musica scegliendo di chiamarsi come un vino della loro Puglia. Mutuano il nome, almeno così pare, da una birra britannica, i Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca che sarà al Festival di Sanremo e che in questo 2020 agli albori celebra i suoi primi dieci anni di storia. Anche se il primo segno palpabile della loro esistenza arriva nel 2012 con l'EP autoprodotto Cartoni Animali. Il primo salto di qualità, non artistico o di credibilità perché quelli si respiravano da subito, ma di popolarità giunge due anni dopo, nel 2014 con l'album d'esordio Il Re è Nudo che contiene uno dei loro brani più amati, Cancelleria. Ormai le valli bergamasche sono strettissime, le discendono e conquistano con i loro racconti in musica l'intero paese. Arrivano altri due album, Diamo un calcio all'aldilà e Gioventù Brucata e infine, nel 2019, l'album Fuori dall'Hype che li porta sul palco del Primo maggio a Roma e presto a Sanremo. In mezzo c'è un disco d'oro certificato da Fimi e un tour lungo mesi costellato di sold out reali. Che tra poco riprenderà e in grande: i Pinguini Tattici Nucleari dopo hanno già registrato (in soli venti giorni) il sold out il 29 febbraio al Mediolanum Forum di Milano. Le altre date della band sono il 27 febbraio a Pordenone, il 2 marzo a Padova, il 3 a Firenze, il 6 marzo a Roma, il 12 a Bologna, il 14 a Montichiari e il 16 a Torino. Gran finale ancora al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa.



Ora un po' di numeri: quattro dischi, più di otto milioni di views su Youtube, oltre 60 milioni di streaming totali, due dischi d'oro, un fumetto dedicato a loro presentato al Lucca Comics & Games per Beccogiallo Editore diventato un best seller su Amazon.it; il tour nei club della primavera/estate 2019 ha radunato sessantamila persone. Il nuovo tour nei palazzetti, prodotto da BPM concerti, sarà una grande festa, dove ci si scatenerà con i loro grandi classici e con i brani di Fuori dall’Hype, uscito il 5 aprile scorso per Sony Music. I Pinguini Tattici Nucleari sono ormai un punto di riferimento a conferma che le buone idee, abbinate a ironia, carisma e sincerità fanno la differenza. I biglietti per le nuove date del tour saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 12.00 di giovedì 5 dicembre. Info su www.bpmconcerti.com



Per chi (ancora) non lo sapesse i Pinguini Tattici Nucleari sono Riccardo Zanotti (compositore di testi e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. Per altro Riccardo Zanotti, polistrumentista, compositore e produttore artistico con un un percorso professionale decisamente trasversale, fa parte di BMG come autore in esclusiva.