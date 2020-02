Matteo Faustini fa parte del gruppo delle Nuove Proposte della 70^ edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston canterà “Nel bene e nel male”, brano che gli ha già consentito di ottenere il Premio Lunezia per Sanremo. Ha 25 anni ed è nato a Brescia, con una profonda passione per la musica nata in giovane età. Prende parte a concorsi musicali fin da bambino, iniziando a suonare il pianoforte.

Un sogno nel cassetto coltivato per anni, senza però tralasciare la carriera scolastica. Vorrebbe fare della musica il suo lavoro, laureandosi intanto in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. Non tralascia nulla. Ogni strada viene battuta per arrivare a compiere il suo sogno. A 13 anni è membro del Coro delle voci bianche del Teatro della Scala di Milano. Negli anni a seguire ha avuto alcune chance nel mondo del teatro, girando poi diverse città europee con gli “Smooth Criminals”, tribute band di Michael Jackson. Un periodo nel quale ha proseguito a scrivere canzoni, realizzandone circa 50.

Ritrovarsi a Sanremo è una chance incredibile, potendo calcare il palco più importante d’Italia. Una concreta possibilità di veder realmente concretizzarsi il suo sogno da bambino, per lui che intanto aveva attuato un “piano B”. Nel corso degli ultimi due anni infatti ha avviato la sua carriera da insegnante di scuola primaria. Aveva però nel cassetto, tra i 50 scritti, un brano dal titolo “Nel bene e nel male”, scritto con Marco Rettani, che doveva far sentire agli altri. Una canzone così potente da consentirgli di vincere Area Sanremo 2019, il che lo ha catapultato tra le Nuove Proposte pronte a sfidarsi nei cinque giorni di Sanremo.

Il disco di Matteo Faustini

Il suo brano, “Nel bene e nel male” sarà presente nell’album “Figli delle favole”, che sarà ricco di brani inediti di Matteo Faustini. Nel corso degli ultimi anni ha avuto modo di scriverne 50 circa, il che gli consente d’avere un catalogo alquanto ampio tra le mani. Da questo ha selezionato 10 titoli. I brani sono in realtà 11, grazie al fatto d’aver chiuso il disco con una seconda versione, unplugged, di “Nel bene e nel male”. Ecco dunque la tracklist del suo disco:

La bocca del cuore Nel bene e nel male Sì, lei è Vorrei (la rabbia soffice) Il cuore incassa forte Figli delle favole Un po’ bella un po’ bestia Come lo stregatto Il gobbo Lieto fine? Nel bene e nel male (unplugged)

Il nome del disco lo spiega lo stesso Faustini. Crede moltissimo nei valori trasmessi dalle favole, che insegnano grandi lezioni. Al tempo stesso però si rischia di illudersi, di credere realmente che il mondo sia come descritto. Ecco dunque che, al momento del duro confronto con la realtà, spesso si tende a nascondersi, restando immobili e rinunciando a realizzare i propri sogni. Faustini ha però trovato il giusto equilibrio, continuando a credere nelle favole, nella propria favola, fino a raggiungere l’Ariston.